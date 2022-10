El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, es el principal candidato para tomar el relevo del Julio César Falcioni al comando de Independiente de Argentina. De acuerdo a la versión del diario Clárin, la dirigencia de Blanco y Negro no pondría trabas para que el director técnico salga del club.

La historia entre Gustavo Quinteros y el Club Atlético Independiente lleva varios capítulos escritos, pero recién se comenzaron a liberar el domingo, cuando Colo Colo se coronó campeón del fútbol chileno. El entrenador del Cacique es el principal nombre para asumir la banca del Rey de Copas y la prensa argentina asegura que la negociación va sobre ruedas.

De acuerdo a la versión publicada en las últimas horas por el diario Clarín, el entrenador albo tiene la sartén por el mango. Después de la estrella 33, su contrato con Colo Colo se renueva automáticamente. Sin embargo, se mantiene una millonaria cláusula de salida, del orden de los 400 mil dólares, poco menos de 400 millones de pesos.

Y precisamente es el monto el que ha postergado un posible acuerdo. El actual entrenador de Independiente, Julio César Falcioni, le dio permiso a la dirigencia para buscar a su reemplazante. Se bajó Matías Almeyda, hoy en el AEK de Grecia, y quedaron Quinteros y Ricardo Gareca como exclusivos candidatos.

"Con ellos se sentarán a hablar pronto", anuncia Clarín. Los primeros sondeos con el ex seleccionador peruano no fueron auspiciosos, ya que todavía sueña con una opción en River Plate y pide un fuerte fortalecimiento del plantel, en un equipo que no tiene el futuro económico asegurado, ni mucho menos.

En Avellaneda esperan a Gustavo Quinteros



La idea de Gustavo Quinteros para Independiente parece más concreta. "El entrenador de 57 años les hizo saber (a los dirigentes rojos) que estaba entusiasmado con esta posibilidad. No obstante, solicitó no concretar un encuentro los días pasados puesto que se encontraba peleando el torneo chileno con su Colo Colo", asegura la publicación.

De acuerdo al reporte, los mandamases del Cacique "dieron a entender que no le pondrían trabas (a Quinteros) si su deseo es emigrar. Por eso se espera que ahora sí pueda verse las caras con la Subcomisión de Fútbol roja y avanzar en su posible llegada", advierte Clarín.

¿Cuándo puede irse Gustavo Quinteros de Colo Colo? Parece que bastante luego, según se indica. "Ya están embarcados el presidente Fabián Doman y su Comisión Directiva, en acelerar la búsqueda para poder concretar en los próximos días el primer anuncio importante", avisan desde el otro lado de la cordillera.

Una noticia que puede apagar de golpe los fuegos de las celebraciones albas y que amenaza con repetir la historia de Universidad Católica en 2019, donde Gustavo Quinteros fue campeón y días después dejó su lugar en la banca para enrolarse en el fútbol mexicano. Esta vez, el futuro de Colo Colo es el que se llena de incertidumbre.