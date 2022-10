Gustavo Quinteros tiene a todo Colo Colo atento luego que apareciera una opción para partir. El técnico, que salvó al Cacique de la B y lo llevó a ser campeón de la Copa Chile, la Supercopa y está a un paso de levantar el título del Campeonato Nacional, es la primera opción para asumir la banca de Independiente de Avellaneda.

Después de dos años llenos de gloria en su paso por los albos, al entrenador le llegó una propuesta desde el fútbol argentino. Y si bien de coronarse como el nuevo monarca del fútbol chileno su contrato se extenderá, ha dejado claro que primero necesita sentarse a conversar sobre el proyecto para la próxima temporada.

Este viernes en conferencia de prensa, Gustavo Quinteros enfrentó a los micrófonos y habló fuerte y claro respecto a la chance de ir a Independiente. "A mí como entrenador me da orgullo que un equipo grande esté interesado y lo haga público, como hubo toda la temporada con otras opciones y selecciones, pero la respuesta es la misma. Siempre enfocado en Colo Colo, en terminar este proceso que empezamos hace dos años, muy lindo y ojalá terminarlo de la mejor manera. Esperamos conseguir otro de los objetivos principales".

"Al finalizar la temporada uno tiene que analizar todo. Lo primero que haré es juntarme con los dirigentes, ver el proyecto deportivo que es lo que más me interesa y después veré si hay ofertas. Hoy por hoy, lo dije muchas veces, estoy enfocado en Colo Colo, en ser campeón, estamos muy cerca. Eso es lo que puedo decir de este y cualquier otro club que haya salido durante la temporada", agregó.

Gustavo Quinteros fue más allá y recalcó que está cómodo en el Cacique. "Estoy en una institución grande, un equipo importante en América y en una ciudad linda. Estoy contento, cómodo. La diferencia después la marcan los proyectos deportivos, siempre todos queremos dar un paso más".

Pero tras ello, insitió en que su continuidad debe hablarse en conjunto. "Analizaremos todos. Estoy contento acá. Cuando llegamos el club estaba totalmente distinto, hoy está muy bien y estoy feliz. Espero terminar la temporada, tener las reuniones con la dirigencia y después tomar decisiones. Ojalá coincidir en el proyecto deportivo y continuar a una tercera temporada o analizar opciones si llega a haber alguna, si es que es irrechazable, superior o deportivamente distinta, pero lo veremos más adelante".

¿Qué pide Gustavo Quinteros para seguir en Colo Colo?

Gustavo Quinteros no evitó el interés de Independiente, pero también dejó claro su deseo para lo que viene. El técnico quiere seguir en Colo Colo en el 2023, pero para ello espera que la directiva de Blanco y Negro se meta la mano al bolsillo para ir a pelear en grande. No solo en Chile, sino también en Copa Libertadores.

"Participar en Copa Libertadores te puede dar la posibilidad de tener una llave más accesible y llegar más lejos, pero no por eso vas a hacer una mejor temporada o serás mejor equipo. A veces puedes avanzar, otras no, pero nosotros llegamos hace dos años para un objetivo que era muy difícil e importante, que se consiguió. Después ganamos Copa Chile, Supercopa y hoy estamos cerca del torneo local, que es otro de los objetivos", lanzó.

"Después de eso, ¿qué queda para todos? Ir por algo más. Yo soy así, deportivamente hay que apuntar a algo más. No digo salir campeón, pero ir creciendo. Este es un club grandísimo y hay que tratar de ir creciendo en lo nacional, en copas. Hay un montón de objetivos que uno puede proponerse con la dirigencia y llevarlo a cabo, como nosotros lo hicimos con el proyecto cuando llegamos. Queremos seguir cumpliendo objetivos también, todos tenemos que ser más ambiciosos y pensar siempre que se pueden hacer las cosas mejor", agregó.

Gustavo Quinteros también aprovechó la oportunidad para calmar a los hinchas sobre su estadía en los albos. "Yo tengo contrato. Si el objetivo se da, mi contrato está vigente, pertenezco a Colo Colo. Siempre va a ser la prioridad, porque vengo de un proceso, pero debemos ir juntos hacia un lugar".

"No sé por qué ahora se hizo tan público, porque hubo un montón de intereses de selecciones también, que se han comunicado con gente cercana a mí. Siempre dije lo mismo, a mitad de año no, tenía que terminar la temporada, el proceso, cumplir el objetivo y después veremos. Agradezco a los clubes interesados, me motiva porque valoran un trabajo que hemos hecho, un trabajo difícil y que puede culminar con un título nacional", cerró.