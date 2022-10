Gustavo Quinteros tiene a la dirigencia y los hinchas de Colo Colo en alerta. El técnico, responsable de salvarlos del descenso y de tenerlos a un paso de ser campeones, pasó a ser la primera opción para asumir la banca de Independiente en Argentina.

El entrenador ha tenido un paso más que destacado por el Cacique, siendo clave para levantarlos en el peor momento de su historia y devolverles el alma. Alcanzando la Copa Chile 2021, la Supercopa y estar a un punto del título del Campeonato Nacional, su labor al mando de los albos parece estar llegando a su final.

Durante los últimos días se conoció que Gustavo Quinteros tiene chances para dejar nuestro país y llegar a la banca de Independiente. La salida de Julio César Falcioni en medio de una mala campaña y con la próxima temporada a la vuelta de la esquina, han hecho que el Rojo tenga en la mira al estratega de Colo Colo.

El propio técnico habló de la opción de ir al cuadro argentino y aseguró que "no hablo de cosas que no me interesan ahora". No obstante, desde el otro lado de la cordillera han asegurado que será el hombre que pelee el puesto con Ricardo Gareca.

Este martes en la última edición de RedGol en La Clave, Edson Figueroa entregó nuevos detalles y que de seguro harán temblar a los hinchas albos. "Pasa a ser la primera opción", lanzó de entrada.

Pero el periodista no se quedó ahí y detalló que algunos medios ya dan luces de lo que se viene. "En ESPN explicaban que estaba la opción del Tigre Gareca, pero que Quinteros en las últimas horas tomó mucha fuerza, tuvo una reunión y pasa a ser la primera opción".

El problema que tendrá Independiente es la cláusula de salida del DT, que bordea los 400 mil dólares. "Esto se va a resolver una vez finalizado el campeonato. En Independiente le dijeron que no están dispuestos a pagar la cláusula. Quinteros puede hacerlo con los premios por ser campeón, entonces tiene caja para pagar y quedarse con algo".

Si Gustavo Quinteros acepta ir a Independiente, se quedará solo con el torneo argentino y no con Copa Libertadores, algo que ya aseguró para el 2023 con Colo Colo. "Puede ser un salto al vacío, hay que ver lo que conversó con el representante y el nuevo presidente", sentenció Edson Figueroa.

Colo Colo enfocado en ser campeón ante Coquimbo Unido

En medio de los rumores de salida de Gustavo Quinteros, en Colo Colo evitan perder el foco y solo miran a su próximo desafío. Este domingo desde las 15:00 horas el Cacique puede coronarse como el nuevo monarca del Campeonato Nacional ante Coquimbo Unido, en un partido que promete.

Los albos viajan hasta el norte del país, sin sus hinchas por pedido de las autoridades, para enfrentar al colista. Los Piratas necesitan ganar como sea para no complicarse más con la zona de descenso y así tener una última oportunidad de salvar la permanencia.

Gustavo Quinteros piensa en Colo Colo y la lucha por el título, pero con un ojo puesto en su futuro. Independiente espera sacarlo del Cacique, pero no la tendrá nada de fácil, ya que salvo el torneo, no tienen más para ofrecer.