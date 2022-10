¿Tranquiliza a Colo Colo? Gustavo Quinteros y la intención de Independiente en ficharlo como DT: "No hablo de cosas que no me interesan"

Gustavo Quinteros quedó en el primer lugar en una carrera lejos de casa. Luego de la negativa de Ricardo Gareca a la nueva dirigencia de Independiente de Avellaneda, el director técnico de Colo Colo se situó en la pole-position de las preferencias de la flamante administración de uno de los cuadros más grandes del fútbol argentino, que vive una complicada situación financiera y desde el final del torneo dejará de contar con Julio César Falcioni como entrenador.

Por esa razón, sumada a la campaña que ha tenido el estratego argentino-boliviano en los poco más de dos años que lleva en el Cacique, el santafesino incluso no ha esquivado conversaciones con la plana mayor del Rojo. O al menos no su entorno, pues se suponía que habría una reunión entre las partes para tener claras algunas posturas. Pero en el cuerpo técnico albo negaron tajantemente ese encuentro.

Y Quinteros sorprendió cuando viajó a Buenos Aires este fin de semana recién pasado con la venia que le dieron las jornadas libres que él mismo dispuso para el plantel albo. Este 17 de octubre, el ex entrenador de la selección de Ecuador y Bolivia volvió a Chile para retomar el trabajo en el cuadro popular, al que le basta un empate frente a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso para conquistar el Campeonato Nacional 2022.

En una brevísima conversación con la radio ADN, Quinteros respondió escueto a cómo le fue en su corto periplo por el vecino país. "Estuvo todo bien, gracias", lanzó mientras seguía adelante con sus pasos hacia afuera del Aeropuerto Internacional de Santiago. Fue entonces cuando el reportero le consultó por las intenciones que tiene Independiente en contratarlo para el próximo año.

"No, no, no voy a hablar", interrumpió el adiestrador del Eterno Campeón. "No hablo de cosas que no me interesan ahora", cerró Gustavo Quinteros, quien ha reiterado un sinfín de veces que tiene un solo foco en la actualidad: ganar la estrella 33 con Colo Colo. Y cada vez está más cerca de eso, aunque reconoció cierta angustia por no haber podido materializar esa meta frente a Curicó Unido en el repleto estadio Monumental.