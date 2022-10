Daniel Morón espera que Colo Colo consiga el Campeonato Nacional 2022 este domingo 9 de octubre en el estadio Monumental frente a Curicó Unido. Pero sabe que la mesura es una buena compañera de viaje en este tipo de instancias. "Todavía no se consuma, pero el equipo va a jugar como lo ha hecho hasta ahora en los últimos partidos en nuestra casa, con intensidad, siendo protagonista y en búsqueda del arco del frente. Tenemos muchas posibilidades, pero esto es fútbol y hasta que no termine...", aseguró el director deportivo de Blanco y Negro.

"Haber trabajado bien, es consecuencia siempre, aunque no siempre en el fútbol esas cosas suceden, pero es más posible que jugando bien uno pueda ganar. En este caso las cosas se hicieron bien a nivel de club, de plantel y de todos quienes nos hemos comprometido en el proyecto y por eso tenemos una ventaja que nos mantiene expectantes", añadió el otrora golero, miembro del plantel del Cacique que fue campeón de la Copa Libertadores 1991.

"El que te diga que no siente cosquilleo en la guata o no se le mojan las manos a esta altura de un partido tan decisivo es porque no ha sentido la adrenalina de entrar a una cancha. Sin duda que es así. Los jugadores no lo demuestran, es un proceso muy interno, pero los he visto muy bien en cada entrenamiento, trabajando como todo el año", contó Morón en referencia a las sensaciones que podría experimentar un futbolista en este momento.

Morón le gana a los nervios y es positivo ante la continuidad de Quinteros

Daniel Morón confía en retener a Gustavo Quinteros como director técnico del equipo estelar de Colo Colo. "Está muy bien, él tiene un contrato por un año más, pero como siempre he dicho, tiene una cláusula de salida. Puedo decir que lo veo muy bien, se siente muy bien, está muy bien acá en Chile, tiene un objetivo súper importante que es salir campeón y a través de eso, su estadía acá puede ser más larga todavía", aseguró el argentino nacionalizado chileno.

"Hay unos cuatro casos de jugadores que terminan contrato. Ellos ya saben que nosotros estamos abiertos a comenzar con ellos, pero quisimos dejar, como teníamos tiempo para terminar el partido, el campeonato, estoy nervioso, muchachos, entiendan, ellos saben que nos vamos a sentar en casi dos meses y llegar a un buen arreglo", sentenció Morón en alusión a algunas situaciones contractuales, como la del capitán Gabriel Suazo, la del Torta Óscar Opazo o la del goleador argentino Juan Martín Lucero, por quien ya se realizan tramitaciones para adquirir su pase.

Mosa apuesta por la continuidad de Quinteros: "Se va a quedar acá"

Aníbal Mosa llegó a Pedrero acompañado de su amigo, el humorista Dino Gordillo y de Pablo Morales, quien fue director de Blanco y Negro cuando el empresario de origen sirio era presidente de Blanco y Negro. "Esperemos darle una alegría a todo el pueblo colocolino. Están todos los muchachos bien, esperamos ganar no más. El equipo está firme, muy unido. Ellos quieren jugar este partido más que nadie, estamos confiados en que vamos a dar la vuelta hoy", dijo el máximo accionista individual que tiene la concesionaria, quien pasó a saludar al hotel a la hora de almuerzo.

"El año pasado se nos fue el campeonato por temas extrafutbolísticos, si no fuera por el covid hubiésemos sido justos campeones. El equipo es justo merecedor de donde está, la tabla lo muestra así. Es una alegría para todo un país, Colo Colo es de Arica a Magallanes como dice el himno. Y segundo es un envión importante para prepararnos para Copa Libertadores", afirmó Mosa, quien es plenamente consciente de la dificultad que representa pelear a nivel internacional.

¿Qué dijo Aníbal Mosa de eso? "Entendemos que tenemos equipo para pelear el torneo nacional, pero pienso que debemos hacer un esfuerzo adicional para competir afuera. Lo primero es jugar la Libertadores todos los años y de ahí empezar a pensar en entrar a los ocho mejores", sostuvo el empresario, quien no tiene dudas de quién será el entrenador del equipo en la próxima edición de la Copa Libertadores.

"Con Quinteros, con quién más a ser. Usted cree que Gustavo Quinteros se va a ir a Argentina o Ecuador cuando acá está tan feliz? Se va a quedar acá, ha hecho un buen trabajo, tiene el respaldo de todo el directorio y de un país, construyó est equipo. No hay signos de que Gustavo se vaya a otra parte", cerró Aníbal Mosa.