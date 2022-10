Walter Lemma, uno de los ayudantes técnicos que tiene Gustavo Quinteros en su staff, aseguró que no hay nada concreto de Independiente para llevarse al estratega de los albos ya que a él no se le ha comunicado nada oficial.

El interés de Independiente por Gustavo Quinteros ha hecho ruido en Colo Colo en las últimas horas. El entrenador que lleva adelante un proceso que está a punto de coronarse con el título nacional, podría dejar el Monumental para dirigir en su país natal.

Claro que los hinchas del Cacique recibieron una buena noticia por parte de Walter Lemma, uno de los ayudantes de campo que tiene el estratega de los albos. Esto porque conversó con Pulxo, una radio de Córdoba, asegurando que no tiene información de poder emigrar a los rojos de Avellaneda.

"Salió por todos lados, pero yo no tengo conocimiento. Conocimiento directo de la palabra de Gustavo no lo tengo", comentó enérgico. "Lo escucho de la prensa, lo leo y me llaman de Buenos Aires, aunque concreto no hay nada", agregó.

De hecho detalló las opciones de renovar en Colo Colo como cuerpo técnico, debido a la buena campaña que se ha realizado en el ámbito nacional. De este modo, apuntarían a hacer un buen papel en la próxima Copa Libertadores.

"Nosotros tenemos contrato este año y hay una cláusula de renovación automática para continuar en caso de lograr los objetivos, pero también hay una cláusula de salida económica por si algún club o alguna federación nos quiere", explicó.

Esto debido a que en un momento, Quinteros estuvo en el radar de la Roja luego de la salida de Martín Lasarte. "Gustavo tuvo la posibilidad de ser técnico de la selección chilena y ahí se puso una cláusula", manifestó Lemma.