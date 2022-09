Colo Colo ha vivido de todo con Gustavo Quinteros. El DT llegó para salvar al equipo de su primer descenso, lo logró, luego ganó una Copa Chile, una Supercopa, perdió un Campeonato Nacional por diversos temas ante Universidad Católica y hoy se encamina a paso firme a su título número 33 del fútbol criollo.

Por lo mismo, ya se habla del futuro del DT, quien debe negociar su continuidad a fin de año. El gerente deportivo, Daniel Morón, prácticamente da por hecho que el argentino-boliviano seguirá, pero el estratega es un poco más cauto.

“La verdad es que estoy muy feliz en Colo Colo. Estamos en un buen camino para cumplir uno de los objetivos más importantes. Dejar a Colo Colo en Primera era importantísimo, pero uno siempre sueña ser campeón en un equipo grande y eso me fijé hace dos años. Tenía esa confianza de formar un equipo competitivo. Ojalá se de, sería fantástico para mí”, comentó en diálogo con Mega Deportes.

“Si sucede, la motivación será mucho más para continuar y ver si podemos seguir avanzando y creciendo en objetivos más importantes. Todos tenemos que ser ambiciosos. Debemos ser campeones y luego ir creciendo todos juntos, el club, jugadores, cuerpo técnico, hinchas para ir por objetivos más importantes. Sería fantástico”, abundó.

Profundizando en sus metas, el estratega comentó, para cerrar, que “soy sincero, tenía dos objetivos grandes como entrenador. Me vine en auto y no me molesta para nada decirlo, lo hicimos con mucha ilusión porque el primer objetivo era dejar a Colo Colo en Primera y sucedió. El otro es salir campeón. No pensábamos en la Copa Chile, Supercopa, jugar la Copa Libertadores. Queríamos salvar al equipo y salir campeón nacional. Cumplimos uno y nos falta el otro grande. Después había otros, como armar un equipo competitivo, que vuelva a pelear los primeros lugares, que participe dignamente en Copa Libertadores y lo hemos hecho. De los ocho partidos de Copa, tuvimos cinco o seis muy buenos, donde todos hablaban del buen juego de Colo Colo. Después bajamos, pero puede suceder. Estamos bien, pero faltan muchos puntos todavía. Estamos convencidos, con confianza, el equipo juega bien”.