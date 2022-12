Qatar 2022 ya quedó en la historia, pero la disputa entre Argentina y Francia sigue combatiéndose fuera de cancha. Sobre todo por los polémicos festejos de la Albiceleste de Lionel Messi, que celebró su título con burlas al combinado galo y su estrella Kylian Mbappé.

Mientras siguen cayendo declaraciones tanto de Europa como de Sudamérica, la controversia por la final del Mundial llegó hasta el París Saint-Germain, donde militan ambas figuras. Y fue el técnico Christophe Galtier quien tomó la palabra para evitar cualquier problema entre sus dirigidos.

"No creo que haya nada. No me corresponde a mí comentar lo que hizo el portero (Dibu Martínez). Leo no tuvo un mal comportamiento y en los cuatro meses que llevo aquí creo que la relación que tiene con Kylian es buena", declaró.

"El comportamiento de su portero es otra cosa, no lo voy a comentar. Pero Kylian tuvo una buena actitud, estaba decepcionado por la derrota, pero fue a felicitar a Leo con mucha clase. Creo que eso es bueno para el deporte y para el equipo", agregó.

"Lo que yo vi es que Kylian y Leo se dieron la mano sobre el césped. Son dos jugadores que se respetan mucho. Quiero destacar la actitud de Kylian, que fue a felicitar a Leo y al entrenador argentino", sumó el técnico de 56 años ante los micrófonos.

Por otro lado, Galtier confirmó que Messi volverá a entrenar con el equipo poco después de Año Nuevo. "Tras ganar y las celebraciones de estos últimos días, decidimos que se quede en Argentina hasta el primero de enero. Aquí volverá el 2 o el 3", comentó.

Mbappé ya volvió al equipo, saltándose sus vacaciones. "En el Mundial fue brillante, acabó como máximo goleador. Después de la final hablamos con él y nos dijo que quería volver pronto. En algún momento tendrá que descansar, sobre todo mentalmente", cerró.