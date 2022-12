La charla de Deschamps y Mbappé en el vestuario: "Argentina juega una p... final y nosotros no!"

Qatar 2022 terminó con una épica final entre Francia y Argentina. Los galos perdían por 0-2 a solo minutos del término del tiempo regular, pero Kylian Mbappé acudió al rescate para empatar y forzar el alargue. Finalmente, ambos se fueron a penales, donde la Albiceleste triunfó.

Ahora, se reveló cómo fue el tenso descanso del cuadro galo, que tuvo unos desastrosos primeros 45 minutos en el Estadio Lusail. Didier Deschamps y Mbappé tomaron la palabra en el vestuario, donde debieron recordarle a su equipo que estaban jugando una final del mundo.

"Necesitamos más precisión en los pases, más precisión en las decisiones. No son compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro. ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota. ¡No están jugando en una final de la Copa del Mundo!", retó el DT.

"Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se las voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!", remató ante la atenta mirada de sus dirigidos, enfatizando sus palabras con un golpe en la mesa del vestuario.

Mbappé, por su lado, tomó el rol de líder ante el plantel. "¡No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo! ¡Es una Copa del Mundo, muchachos, es el juego de su vida! De todos modos, no podemos hacerlo peor de lo que hicimos", sentenció.