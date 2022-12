Ángel di María fue uno de los jugadores más destacados en la gran final del Mundial de Qatar. Si bien el Fideo estuvo en la cancha del estadio Lusail durante poco más de una hora, fue imparable para Joules Koundé, el lateral derecho que tuvo Francia. El rosarino estuvo entre algodones durante gran parte de la competencia, pero estuvo en condiciones para disputar el juego decisivo.

Y con qué nivel apareció, para demostrar que es una especie de amuleto de Argentina, que venció a Les Bleus en la tanda de penales y se quedó con la tercera Copa del Mundo de su historia. Y el volante ofensivo surgido de la cantera de Rosario Central pudo festejar un título tras una participación relevante, tal como había ocurrido en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, en la Copa América 2021 y en la Finalissima ante Italia.

Con el gol que le anotó a Hugo Lloris, Di María quedó con tinta indeleble en la historia del fútbol trasandino. Y según un mensaje que dio a conocer su esposa, Jorgelina Cardoso, era algo que el jugador de 34 años tenía claro que iba a pasar. Es más, tal era la convicción del ex Benfica de Portugal y Real Madrid de España que anticipó el tanto, que fue el transitorio 2-0 de La Scaloneta en el paseo que le dio a los galos durante casi 80 minutos.

Poco menos de media hora después del último mensaje que había enviado el sábado 17 de octubre, Di María le escribió a su pareja la corazonada que sintió. "Voy a salir campeón del mundo, amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol porque está escrito como en el Maracaná y en Wembley", le envió el "11" trasandino vía WhatsApp a su mujer en clara referencia a las finales donde aportó con goles a que la Albiceleste gritara campeón.

"Me afloja el cuerpo ese mensaje. No sé qué carajo decirte", le respondió Cardoso, incrédula. Y el ex Manchester United prosiguió con sus sensaciones. "No tienes que decir nada. Anda y disfruta mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Lo merecemos los 26 que estamos acá y las familias de cada uno", puntualizó el talentosísimo zurdo. Jorgelina sólo le respondió un emoji de llanto.

Di María continuó, envalentonadísimo por el juego decisivo. "Mañana somos campeones del mundo, amor. Está escrito. Lo sé, lo siento. Es nuestra, amor", fueron las palabras del jugador que Lionel Scaloni cuidó durante casi todo el torneo. Luego de aquel mensaje, cambió de tema y consultó quién iría a buscarla a Rosario, cuando estuviera de vuelta desde Qatar. ¡Qué oráculo el Fideo!