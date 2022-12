Portugal tuvo unos octavos de final brillantes. Los lusos vencieron por 6-1 a Suiza y materializaron su ingreso a la ronda de ocho mejores en el Mundial de Qatar 2022. La gran figura del partido fue el delantero del Benfica Gonçalo Ramos, autor de un triplete, que inició con un bombazo al ángulo que dejó totalmente sorprendido al meta de los helvéticos, Yann Sömmer.

El atacante de 21 años fue la gran sorpresa de Fernando Santos, quien se la jugó por él en lugar del mismísimo Cristiano Ronaldo, quien comenzó en el banco de suplentes. Y en los 73', el ex jugador del Manchester United ingresó en reemplazo de Joao Félix. CR7 pudo marcar. De hecho lo hizo, pero en posición de adelanto, así que su conquista no subió al abultadísimo marcador.

Más allá de su sorpresiva suplencia, el crack portugués de 37 años acaparó, literalmente, todos los focos. Muchos fotógrafos se agolparon en el banco de los lusitanos para tener el registro del ex Real Madrid de España y Juventus de Italia sentado en un lugar donde no acostumbra a estar. Al menos no en gran parte de su carrera, pero sí en su segundo ciclo en los Diablos Rojos ingleses.

El diario Marca anunció un bombazo mundial: el oriundo de Madeira jugará para el Al-Nassr de Arabia Saudita a cambio de un sueldo exorbitante: el citado medio cuenta que cobrará 200 millones de euros por temporada. Por supuesto que esa información fue una pregunta que el capitán de Portugal respondió, aunque con escuetas palabras.

"No es cierto", apuntó Cristiano Ronaldo cuando se le consultó si el fútbol arabe sería el siguiente paso en su exitosa trayectoria deportiva. Y no quiso profundizar más sobre un tema que, por supuesto, todavía está en veremos.

Cristiano Ronaldo le envía ánimo a Pelé: "Nuestro Rey tiene que mejorar"

Un tema del que sí habló más Cristiano Ronaldo fue sobre la enfermedad de Pelé, quien está recibiendo tratamiento paliativo luego de que la quimioterapia para enfrentar el cáncer que lo afecta dejara de tener efectos positivos, según apuntó el conocido diario Folha de Sao Paulo.

Por cierto, esto llegó a oídos de todo el mundo del fútbol. Brasil celebró con un lienzo para O Rei luego de la fiesta que tuvieron ante Corea del Sur en los octavos de final. Y CR7 no quiso quedar al margen de los deseos de mejoría para quien fuera un crack del Scratch, con la que ganó tres Copas del Mundo. "Mejoría para Pelé. Nuestro rey tiene que mejorar, es lo que todos queremos", sentenció el talentoso futbolista.