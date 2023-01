¿A qué hora juegan? Brasil enfrenta al local Colombia por el Sudamericano sub 20

La selección brasileña sub 20 vuelve a tener acción por el Sudamericano de la categoría. Es en ese contexto que el "Scratch" enfrentará al combinado local de Colombia por la fecha 4 del grupo A.

¿Cuándo juegan Colombia vs Brasil por la fecha 4 del Sudamericano sub 20?

La selección de Colombia juega frente a su símil de Brasil este miércoles 25 de enero a las 21:30 horas de Chile en Cali.

*El horario en Brasil es a las mismas 21:30 horas, mientras que en Colombia iniciará dos horas antes, a las 19:30.

¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming el sudamericano sub 20?

Canal 13 y sus plataformas digitales transmitirán todos los partidos de La Roja en el sudamericano sub 20, sin embargo, no será así con el resto del certamen Conmebol, por ello te invitamos a que sigas en Redgol el minuto a minuto en vivo del duelo Colombia vs Brasil.

A continuación, te dejamos el listado para ver el Sudamericano Sub 20 en los distintos países de Sudamérica:

Argentina: TyC Sports.

Bolivia: Unitel.

Brasil: Globo y SportTV.

Colombia: Caracol y Telepacífico.

Chile: Canal 13. (sólo partidos de Chile.)

Ecuador: DSports.

Paraguay: Gen TV.

Perú: Dsports.

Uruguay: Dexary Eventos.

Venezuela: Televen.

¿Cómo llegan Brasil y Colombia a la fecha 4?

Al inicio de la fecha 4 del Sudamericano sub 20, las selecciones de Brasil y Colombia se encuentran en zona de clasificación a la segunda ronda del certamen, ubicándose 2° y 3° respectivamente del grupo A con 6 y 4 puntos.

La “canarinha” viene de derrotar en un partidazo de la fecha 3 a la albiceleste por 3-1, gracias a las anotaciones de Guilherme Biro (8’), Andrey Santos (36’) y Vitor Roque (87’), mientras que el descuento argentino fue obra de Maximiliano Rodríguez (90’).

Los cafetaleros por su parte, tuvieron libre en la jornada 3 y su último duelo fue frente a Perú, encuentro que terminó con triunfo colombiano por 2-1, gracias a los goles de Óscar Cortés, quien celebró en dos oportunidades (45’ y 74’).

Tabla de posiciones del Sudamericano sub 20: