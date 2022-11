Este martes todos los amantes del fútbol de este lado del planeta madruga para ver el esperado estreno de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, y es que tempranito la albiceleste enfrenta a su símil de Arabia Saudita para empezar sumando de a tres el grupo A, donde además comparten con México y Polonia.

Argentina choca ante Arabia Saudita este martes 22 de noviembre a las 7:00 horas de Chile en el Estadio Lusail de la ciudad con el mismo nombre, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo C?

El duelo de Argentina vs Arabia Saudita se podrá ver en vivo por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu operador:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 7:00 horas por TV Pública, TyC Sports, DirecTV, DirecTV GO, Claro y Flow.

Bolivia: 6:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 7:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 5:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 5:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas.

México: 4:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7.

Paraguay: 7:00 horas por por Tigo Sports.

Perú: 5:00 horas por por DirecTV Sports, DirecTV GO.

Uruguay: 7:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV.

Venezuela: 6:00 horas por DirecTV Sports, Televen.

¿Cómo llega la albiceleste al debut mundialista?

Lionel Messi y compañía llegan muy encendidos a su debut mundialista luego de completar 36 partidos consecutivos sin saber de derrotas en su último partido amistoso de preparación, cuando se impuso por 5 a 0 a los Emiratos Árabes con goles de Julián Álvarez, Joaquín Correa, Messi y un doblete de Ángel Di Maria.

Revisa la nómina de Argentina para el Mundial de Qatar:

Tras la confirmación de las bajas de los delanteros Nicolás González y Joaquín Correa, el técnico Lionel Scaloni convocó en su lugar a Ángel Correa y Thiago Almada.

Arqueros

Franco Armani (River Plate).

Gerónimo Rulli (Villarreal).

Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensas

Juan Foyth (Villarreal).

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Gonzalo Montiel (Sevilla).

Germán Pezzella (Real Betis).

Marcos Acuña (Sevilla).

Cristian Romero (Tottenham Hotspur).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Lisandro Martínez (Manchester United).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Juventus).

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Alejandro Gómez (Sevilla).

Guido Rodríguez (Real Betis).

Alexis Mac Allister (Brighton).

Enzo Fernández (Benfica).

Delanteros

Julián Álvarez (Manchester City).

Lionel Messi (Paris Saint-Germain).

Ángel Di María (Juventus).

Ángel Correa (Atlético de Madrid).

Thiago Almada (Atlanta United).

Paulo Dybala (AS Roma).

Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Grupo C de Qatar 2022