Aunque lo suyo no es el uno contra uno, Robert Lewandowski salió jugando como un campeón ante un periodista argentino que le consultó una supuesta mala onda con Lionel Messi. El delantero polaco será la figura de su equipo cuando se enfrente a Leo y a Argentina el miércoles 30 de noviembre, en el cierre del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Lewy abrió los ojos después de la consulta. "Después de todo lo que se habló por el tema del Balón de Oro, ¿tú crees que podrás hablarlo con Messi al darse la mano en el partido del 30 de noviembre? ¿O no tendrás tiempo?", dijo el reportero. "No entiendo la pregunta", contestó el goleador. "Que si darás una muestra de que todo está bien con Messi", reiteró el notero.

El ariete de Barcelona sonrió incómodamente y preguntó "¿por qué las cosas no estarían bien con Messi?" y el periodista se excusó: "Sólo estoy preguntando". Lewandowski no se quedó ahí. "¿Por qué deberíamos decirnos algo en el saludo, entre Messi y yo estamos bien, nunca hemos tenido un problema. ¿Por qué me preguntas algo así?" replicó.

A esas alturas, todos estaban incómodos en la sala de prensa. El periodista argentino intentó defenderse. "Es solo por lo que dijiste que Messi había dicho... Messi dijo que tú merecías ganar el Balón de Oro en 2021, pero después él no te votó". Lewy hacía temblar todo y preguntó reiteradamente: "¿Cuándo y dónde dije eso? ¿Cuándo? No recuerdo haberlo dicho".

El argentino pidió la toalla. "Quizás viste en Instagram que alguien dijo eso, pero yo no fui", siguió Lewandowski y al comunicador no le quedó otra que doblar la rodilla. "Ok, thank you" fue el término del diálogo que seguramente no tardó en llegar a los ojos de Messi y le pone picante al duelo que seguramente definirá al ganador del Grupo en dos semanas más.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22