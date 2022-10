Los amantes del fútbol ya empiezan a prepararse para la llegada del Mundial de Qatar 2022, que en tan solo 29 días más vivirá su puntapié inicial para que arranque la fiesta más esperada de la disciplina. Desde ya son varios los que se la juegan y llenan cartones con apuestas para definir al favorito a llevarse el trofeo, pero para Robert Lewandowski es la Argentina de Lionel Messi.

El delantero de 34 años de seguro estará en la nómina del técnico Czesław Michniewicz para que la selección de Polonia llegue hasta la Copa del Mundo de la FIFA en Medio Oriente, y en la competencia comparten el Grupo C justamente con el elenco de Lionel Scaloni, además de México y Arabia Saudita.

"Argentina es favorita, tiene a Messi"

"Lewy" conversó con el ente rector del fútbol mundial para analizar lo que será la participación del combinado polaco en la cita planetaria, donde se medirá con la Albiceleste en el tercer y último partido de la fase grupal, y no tuvo dudas al momento de definirlos como candidatos al título.

"Sobre Argentina no hay mucho que decir, es una selección excepcional. Es una de las favoritas para ganar. Tiene a Lionel Messi a la cabeza, que es una auténtica leyenda. Será sin duda el partido más complicado", lanzó el ariete del FC Barcelona.

Sobre los otros dos rivales que tendrán en la lucha por avanzar a octavos de final, Lewandowski apunta que "México es un equipo difícil que siempre lucha y nunca se rinde. En cuanto a Arabia Saudita, es la gran sorpresa, con una defensa sólida y buena táctica. Nos enfrentamos a este grupo con buen ánimo. Saltaremos a la cancha con una sonrisa en los labios, aunque sepamos que serán partidos difíciles".

Al respecto de las ilusiones puestas en su capacidad goleadora, el ex Bayern Múnich complementa que "soy consciente de que con cada uno de mis éxitos, de mis goles, crecen las expectativas. De mí se espera que marque goles, y no siempre es posible. 'Si he marcado, he jugado bien, pero si no, he jugado mal'; no es así, y yo lo sé. No tengo miedo".

Para cerrar, Robert Lewandowski reconoció que la eliminación de Polonia en la fase de grupo del Mundial de Rusia 2018 fue "una d elas mayores decepciones" de su carrera, argumentando que "no marcó ningún gol, y eso siempre duele".