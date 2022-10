El equipo de Lionel Messi que jugará su último Mundial quedó en el Grupo C con Arabia Saudita, México y Polonia.

El Mundial de Qatar 2022 seguramente será la última Copa del Mundo de varios históricos jugadores como Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Robert Lewandowski y por supuesto que Lionel Messi, que ya confirmó que será su última cita planetaria.

El astro argentino buscará consolidar su carrera con un título mundial que Argentina no consigue desde México 1986 cuando fueron liderados por Diego Armando Maradona y bajo la dirección técnica de Carlos Bilardo.

Revisa las fechas y horarios de los partidos de Argentina en Qatar 2022

El equipo dirigido por Lionel Scaloni cayó en el Grupo C del Mundial con Arabia Saudita, México y Polonia y buscará quedar primero para iniciar el rumbo a su tercera Copa del Mundo:

Argentina vs Arabia Saudita: Martes 22 de noviembre a las 7:00 horas de Chile y Argentina que tienen el mismo horario.

de Chile y Argentina que tienen el mismo horario. Argentina vs México: Sábado 26 de noviembre a las 16:00 horas de Chile y Argentina.

de Chile y Argentina. Argentina vs Polonia: Miércoles 30 de noviembre a las 16:00 horas de Chile y Argentina.

¿Contra quiénes podría jugar Argentina en los octavos de final?

Luego de los tres partidos de la fase de grupos, si Argentina sale primero tendrá que enfrentar al segundo lugar del Grupo D, mientras que si sale segundo enfrentará al primer lugar de ese mismo grupo.

En el Grupo D están Francia, Dinamarca, Túnez y Australia, por lo que si se da la lógica Argentina enfrentaría a los daneses en los octavos de final, pero también podría jugar ante los galos que eliminaron a los albicelestes en la misma instancia del Mundial de Rusia 2018.

Revisa la programación y horarios de todos los partidos de la Copa del Mundo 2022

El Mundial empieza el 20 de noviembre con el duelo de Qatar vs Ecuador. Tras eso, se jugarán cuatro partidos diarios de la fase de grupos que siempre tendrán los mismos horarios de Chile: 7 AM, 10 AM, 1 PM y 4 PM, excepto en la última fecha en la que se disputarán encuentros en simultáneo de cada grupo.

Para los octavos de final de serán dos partidos al día, en los cuartos ocurrirá lo mismo, y ya desde la semifinal se jugarán un partido diario hasta llegar a la gran final.

En este ENALCE puedes revisar la programación completa del Mundial de Qatar 2022. Eso sí, ten en cuenta en cuenta que este calendario tiene la hora mundial UTC+0, es decir, en Chile se deben restar 6 horas a lo que dice esta programación, por ejemplo el partido inaugural dice 19:00 horas y en realidad es a las 13:00 horas de Chile.