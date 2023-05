El viernes 20 de octubre se dará inicio a la máxima cita deportiva que recuerde la historia reciente de nuestro país: los Juegos Panamericanos en Santiago. Instancia que reunirá a los mejores deportistas y equipos a nivel panamericano donde también habrán deportistas que hay que seguir con mucha atención no solo por su preparación, también por su potente historia de vida.

Se trata de Las Diablas, el equipo criollo de hockey césped que junto a su par masculino se están preparando para la cita deportiva en la capital. Por eso, en RedWomen, el Podcast de RedGol junto a Women4Sports, presentado por Tricot, conversamos con una de sus capitanas, Constanza Palma, para conocer de primera mano como viven la cuenta regresiva para Santiago 2023, pero en especial la influencia de un nombre clave, Sergio Cachito Vigil.

"Cacho ha sido una persona muy importante en la parte humana, de unir equipo, de cambiarnos la mentalidad un poco más amateur que teníamos a una más profesional sin ser profesionales", dice Palma en el capítulo estrenado esta semana. A la vez, una de las capitanas de las Diablas reconoce el gran trabajo de Diego Amoroso, el otro coach del equipo. "Nunca faltará entrenar, poner como prioridad número uno de nuestra vida al hockey y Diego que es nuestro otro entrenador, que lleva infinitos años trabajando en el hockey chileno, estoy feliz que también pueda vivir estos logros de todo lo que cosechó durante tantos años", sostuvo.

+ MIRA UN NUEVO CAPÍTULO DE REDWOMEN, JUNTO A CONSTANZA PALMA:

LA GRAN PENA DE LAS DIABLAS: LA PARTIDA DE CLAUDIA SCHÜLER

Pero, sin duda que el gran golpe que vivieron las Diablas de cara a Santiago 2023 fue la muerte de su histórica arquera, Claudia Schüler. La jugadora murió el pasado 27 de marzo a los 35 años a raíz de un cáncer, y en la conversación con RedWomen, Constanza Palma relata como trabajan junto a sus compañeras la repentina partida de su compañera.

"Tuvimos un par de semanas más de receso la primera semana cuando falleció la Clau. Tuvimos una actividad entre el velorio y el funeral, después una instancia de equipo con la psicóloga para recordarla, para conversar entre nosotros acerca de ella, lo bacán que que fue, todas las cosas que le entregó al hockey, de las cosas que nos entregó como persona también", comenta Palma en RedWomen.

Aún así, la tarea de asimilar la partida de Claudia también ha sido tema para alguna de sus compañeras. "Tuvimos una semana de vacaciones, que estaba planeada desde antes, y volvimos a entrenar el martes. Una compañera me decía "no puedo ir a entrenar, no puedo", era demasiada pena. Hubo un partido del torneo nacional, que fue de hecho en el (Colegio) Manquehue, yo fui y me pongo a llorar porque son muchos los momentos que compartí con ella", dice una de las capitanas de Las Diablas.

+ ESCUCHA UN NUEVO CAPÍTULO DE REDWOMEN JUNTO A CONSTANZA PALMA:

EL JURAMENTO DE LAS DIABLAS DE CARA A SANTIAGO 2023

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 serán especiales para Constanza y sus compañeras. Las Diablas se juramentan de cara a la cita en la capital, como en el camino para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. "Tenemos que pensar que todo lo que vamos a hacer ahora en adelante es para la Claudia", dice Palma.

"La medalla Panamericana va a ser para la Claudia, la clasificación olímpica va a ser para la Claudia. Tenemos un angelito extra que nos ayuda en la cancha, vamos a ser 12 jugadoras en la cancha", dice emocionada una de las capitanas de Las Diablas en RedWomen.

No te pierdas los capítulos de RedWomen, el Podcast Original de RedGol y Women4Sports sobre el deporte femenino en Chile y sus historias. Sigue nuestras cuentas en YouTube y Spotify para que no te pierdas las nuevas entregas. Presenta: Tricot.