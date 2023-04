Siguiendo la línea de visibilizar lo que las mujeres realizan en el deporte, RedGol junto a Women4Sports unen fuerzas para producir una serie de podcast donde ellas relatan sus experiencias y transmiten todo el camino recorrido para ser reconocidas en sus disciplinas.

Una de ellas es la skater nacional María José Rojas, quien poco a poco y con mucho trabajo ha sido una de las máximas destacadas de este deporte en Chile.

En conversación con RedGol y Women4Sports, la deportista nacional cuenta como comenzó en esta disciplina y su evolución con el paso de los años. Pero, otro de los temas que también se conversaron es la participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

"La idea es mayo, junio, julio (practicar en) Estados Unidos; agosto, septiembre y octubre (estar en) Europa, y en octubre volver a los Panamericanos, y obviamente que la idea siempre es clasificar a los Juegos Olímpicos", reconoce Rojas en el podcast.

Pero, el alto nivel de la competencia la hace poner los pies en la tierra. "Soy muy consciente también que es difícil porque las niñas nuevas tienen más facilidades, tienen las lucas, los auspiciadores se ponen siempre", puntaliza.

Aunque, la deportista no lo ve del todo malo de este apoyo reciente. "Me pone feliz eso porque también digo, quizás mi objetivo hoy en día no es clasificar a los Juegos Olímpicos, es generar esta instancia", menciona la skater. "Las nuevas generaciones al final van teniendo todas estas cosas que uno no tuvo, y en consecuencia quizás les pueda estar mejor, porque tienen estas cosas que uno nunca tuvo", cierra María José Rojas en RedGol y Women4Sports.

Escucha todos los capítulos de este primer ciclo de RedWomen, realizado por RedGol y Women4Sports, disponible en YouTube, Spotify y en tu plataforma favorita.