Palestino pudo conocer su grupo en esta Copa Sudamericana 2026 tras dar el zarpazo en la fase previa del torneo, instancia donde eliminó a domicilio a Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

La escuadra árabe dirá presente en el Grupo F del certamen internacional, compartiendo zona con Gremio de Brasil, Montevideo City Torque de Uruguay y Deportivo Riestra de Argentina.

Por suerte para los dirigidos por Cristián Muñoz, para poder jugar esta edición de la Copa Sudamericana la Conmebol les dio una grandísima noticia pensando en sus partidos de local en suelo chileno.

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Palestino será local en La Cisterna para esta Copa Sudamericana

De acuerdo a información entregada por Cooperativa Deportes, lo árabes podrán jugar en el Municipal de La Cisterna en esta Copa Sudamericana 2026 todos sus compromisos de local. Con esto, el recinto debutará a nivel internacional después de 37 años de uso.

El Estadio Municipal de La Cisterna por fin podrá debutar a nivel continental tras 37 años de uso. | Foto: Photosport.

La Conmebol le dio el visto bueno al estadio tras varias gestiones del club. Esto fue logrado además luego de muchas mejoras realizadas al estadio que administra en comodato, como la instalación de luminarias o del césped artificial para cubrir la antigua pista atlética de ceniza.

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Cabe recordar que en el pasado el Tino tuvo que jugar a nivel continental como local en El Teniente de Rancagua, Este Roa de Concepción, Estadio Nacional, Francisco Sánchez Rumoroso y en el Estadio Monumental.

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En síntesis