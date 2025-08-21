Este retirado enganche fue sindicado como un crack surgido de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda. De hecho, desde el Rojo fue que vino a reemplazar a Néstor Raúl Gorosito como volante ofensivo de Universidad Católica, donde jugó en 1996.

Por esas cosas que tiene el fútbol y la vida, Garnero volvió a juntar su camino con el de los Cruzados: fue nombrado director técnico en lugar del defenestrado brasileño Tiago Nunes, quien rápidamente se enroló en Liga de Quito en Ecuador tras su salida de la UC.

En ese contexto, y mientras afina detalles para recibir a Unión Española en el primer partido del equipo masculino de fútbol en el Claro Arena, Garnero fue consultado por el escándalo que hubo en el estadio Libertadores de América. Unas terribles imágenes que se viralizaron por el mundo entero.

Daniel Garnero se manifestó sobre la violencia en Avellaneda. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Lo de ayer, una tristeza ver que en un partido de fútbol puedan pasar estas cosas. Da mucha pena que gente que haya ido a la cancha haya tenido que vivir los momentos tan feos que les tocaron. Tanto de un lado como del otro”, dijo el DT de Universidad Católica, que llega tras vencer a Colo Colo con mucha claridad.

Fue crack de Independiente y dirige la UC: “En todos lados pasan cosas exageradamente graves”

Como futbolista, Daniel Garnero fue un crack de Independiente y por eso mismo, el periodista Eduardo Figueroa le consultó por su opinión respecto de los lamentables hechos de violencia ocurridos en Buenos Aires. En el estreno del Claro Arena, no habrá hinchas de Unión Española.

Algo que Garnero sabe que sirve para ciertas situaciones. Y lo comparó con lo que vive su país natal. “Hay que tener en cuenta los eventos. Me parece bien que previamente haya análisis para ver qué es lo mejor y después que se determine. Yo me crié con el fútbol con las dos hinchadas, podía haber algunos inconvenientes”, manifestó el ex seleccionador de Paraguay.

Charles Aránguiz y Marcelo Díaz miran los gravísimos incidentes con muchísima preocupación. (Javier Vergara/Photosport).

“Lamentablemente en todos lados están pasando cosas exageradamente graves. Y en Argentina hace tiempo que no se juega con hinchada visitante. Eso se lo dejo a la parte organizativa. Ojalá el equipo les dé una buena actuación”, dijo sobre el anhelado partido de regreso en el remozado San Carlos de Apoquindo.

