Este fin de semana habrá un nuevo campeón en Copa Libertadores. Por séptima ocasión en la historia, la definición se dará entre dos equipos brasileños, en este caso el Palmeiras enfrentando al Flamengo en Lima, con presencia chilena de Erick Pulgar.

El antofagastino regresó a la acción con el cuadro carioca en el momento más importante de la temporada, tras superar la lesión que sufrió en el Mundial de Clubes, y tiene la opción de cerrar el año con la conquista de dos campeonatos.

Desde que Erick Pulgar volvió a las canchas, de inmediato recuperó su puesto en el 11 titular, con destacadas actuaciones en el Brasileirao y en Libertadores. Por ello y de cara a la final ante Palmeiras, el técnico Filipe Luis tiene muy claro qué hará con el chileno.

¿Será titular Pulgar en Flamengo para final de Libertadores?

Para este encuentro, el estratega rubronegro no guardará piezas en su esquema y decidió que saltará a la cancha del Estadio Monumental de Lima con su mejor formación disponible, entre ellos el volante nacional que va a estar desde el pitazo inicial.

Pulgar acompañará en el mediocampo del Flamengo al italiano Jorginho y al uruguayo Georgian De Arrascaeta, en busca de sumar la cuarta Copa Libertadores en la historia del club y la segunda para el chileno, que la ganó en 2022 junto a sus compatriotas Arturo Vidal y Mauricio Isla.

Así las cosas, el Mengão formará con Agustín Rossi en el arco; Guillermo Varela, Leo Ortíz (Danilo), Léo Pereira y Alex Sandro en defensa; Pulgar, Jorginho y De Arrascaeta como volantes; Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Samuel Lino en delantera.

¿Cuándo se juega la definición?

La final de la edición 2025 de Copa Libertadores, entre el Flamengo de Erick Pulgar y el Palmeiras, se disputará este sábado 6 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Lima.