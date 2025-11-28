Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

¿Erick Pulgar titular? Flamengo define formación titular para final de Libertadores

El técnico rubronegro Filipe Luis decidió quiénes serán los 11 que buscarán el cuarto torneo continental en su historia.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Erick Pulgar jugará con Flamengo la final de Copa Libertadores.
© Getty ImagesErick Pulgar jugará con Flamengo la final de Copa Libertadores.

Este fin de semana habrá un nuevo campeón en Copa Libertadores. Por séptima ocasión en la historia, la definición se dará entre dos equipos brasileños, en este caso el Palmeiras enfrentando al Flamengo en Lima, con presencia chilena de Erick Pulgar.

El antofagastino regresó a la acción con el cuadro carioca en el momento más importante de la temporada, tras superar la lesión que sufrió en el Mundial de Clubes, y tiene la opción de cerrar el año con la conquista de dos campeonatos.

Desde que Erick Pulgar volvió a las canchas, de inmediato recuperó su puesto en el 11 titular, con destacadas actuaciones en el Brasileirao y en Libertadores. Por ello y de cara a la final ante Palmeiras, el técnico Filipe Luis tiene muy claro qué hará con el chileno.

Erick Pulgar puede hacer historia: Esta es la lista de chilenos que han sido campeones de la Copa Libertadores

ver también

Erick Pulgar puede hacer historia: Esta es la lista de chilenos que han sido campeones de la Copa Libertadores

¿Será titular Pulgar en Flamengo para final de Libertadores?

Para este encuentro, el estratega rubronegro no guardará piezas en su esquema y decidió que saltará a la cancha del Estadio Monumental de Lima con su mejor formación disponible, entre ellos el volante nacional que va a estar desde el pitazo inicial.

Pulgar acompañará en el mediocampo del Flamengo al italiano Jorginho y al uruguayo Georgian De Arrascaeta, en busca de sumar la cuarta Copa Libertadores en la historia del club y la segunda para el chileno, que la ganó en 2022 junto a sus compatriotas Arturo Vidal y Mauricio Isla.

Así las cosas, el Mengão formará con Agustín Rossi en el arco; Guillermo Varela, Leo Ortíz (Danilo), Léo Pereira y Alex Sandro en defensa; Pulgar, Jorginho y De Arrascaeta como volantes; Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Samuel Lino en delantera.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuándo se juega la definición?

La final de la edición 2025 de Copa Libertadores, entre el Flamengo de Erick Pulgar y el Palmeiras, se disputará este sábado 6 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Lima.

Lee también
Palmeiras vs. Flamengo ¿Dónde ver la final de Copa Libertadores?
Copa Libertadores

Palmeiras vs. Flamengo ¿Dónde ver la final de Copa Libertadores?

Insólita invasión de hinchas al bus de Flamengo: Pulgar fue testigo
Copa Libertadores

Insólita invasión de hinchas al bus de Flamengo: Pulgar fue testigo

¿Palmeiras o Flamengo? La IA predice al campeón de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores

¿Palmeiras o Flamengo? La IA predice al campeón de la Copa Libertadores 2025

Tres bajas: el parte médico de Colo Colo para duelo ante Cobresal
Colo Colo

Tres bajas: el parte médico de Colo Colo para duelo ante Cobresal

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo