Un remezón tuvo Colo Colo este año con las partidas de varios titulares como Juan Martín Lucero, Gabriel Suazo, Óscar Opazo o Gabriel Costa. Lo que significó una renovación enorme del plantel con 9 refuerzos.

Pero a diferencia de otras oportunidades, Gustavo Quinteros no acertó en los nombres, donde la mayoría se han llevado críticas por su escaso aporte e incluso una seguidilla de lesiones que justo llegó en los fichajes que tampoco tuvieron una pretemporada completa.

Solo Fernando De Paul ha logrado ser figura en varios compromisos tras quedarse con el arco por el castigo a Brayan Cortés. Mientras que en otros casos, Carlos Palacios y Ramiro González han jugado bastante pero sin destacar. De hecho este último es parte de los recientes lesionados.

Los números de los refuerzos: solo De Paul aprueba

Fernando De Paul:

Vino como suplente de Brayan Cortés, pero se terminó quedando con el puesto tras la indisciplina del seleccionado nacional. A diferencia de los otros fichajes, el Tuto es el único que se ha alzado como figura, salvando varios resultados y con una estadística de 6 goles en contra en 7 partidos , entre torneo nacional, Copa Chile y Copa Libertadores.

Ramiro González:

De menos a más anduvo el central nacionalizado chileno, bastante discutido sobre todo al principio del campeonato por los hinchas. Y es que la debilidad defensiva de la primera parte del semestre apuntó al refuerzo que venía pidiendo Quinteros desde el año pasado. A su favor está que jugó casi todos los partidos hasta lesionarse contra Unión Española. 1 8 partidos jugados lo tienen como el fichaje que más participó , aunque sigue sin convencer y recién el cambio a línea de tres lo hizo tener mejores actuaciones como central acompañado por Maximiliano Falcón y Daniel Gutiérrez.

Matías de los Santos:

Vino a reemplazar a Emiliano Amor, pero se quedó en eso ante las lesiones que prácticamente lo tuvieron con muy pocos partidos en el cuerpo. Cuatro partidos como titular es su saldo en el Campeonato Nacional, más 16 pobres minutos en Libertadores en el duelo que salió lesionado con Deportivo Pereira. El charrúa aún está en deuda y si continúan las lesiones podría complicarse su permanencia.

Erick Wiemberg:

Con el gran peso de reemplazar al capitán Gabriel Suazo, el ex Unión La Calera fue de más a menos, teniendo 5 partidos al hilo como titular entre Supercopa y torneo nacional, pero donde las lesiones nuevamente lo sacaron de carrera. En total Wiemberg ha jugado 686 minutos repartidos en el campeonato local y Supercopa . El tema es que por los problemas físicos no ha sumado ni un solo minuto en la Copa Libertadores. Hoy ya está recuperado, pero perdió el puesto con Agustín Bouzat en una línea de 3 defensores y dos volantes por los costados que tampoco le beneficia al chileno.

Matías Moya:

Una de las grandes decepciones del 2023 ha sido el argentino nacionalizado chileno. Tras una buena temporada en Ñublense, reforzó a Colo Colo en delantera pero el aporte ha sido nulo con cero goles o asistencias. Las lesiones también lo dejaron fuera gran parte del semestre en el que tiene tan solo 120 minutos en el Campeonato Local, 48 minutos en Supercopa y ninguno en Libertadores.

Fabián Castillo:

Otro de los grandes fracasos del año ha sido el jugador colombiano que vino como nombre para reemplazar a Gabriel Costa. Aunque marcó dos goles, Castillo no ha sido aporte a tal punto de salir del equipo titular y con una grave lesión que lo dejó fuera de lo que queda de semestre. En total fueron 10 partidos los que disputó, pero solo en uno completó los 90 minutos. Es uno de los nombres que podría salir a mitad de semestre para liberar un cupo de extranjero.

Leandro Benegas:

Otro que empezó bien pero se fue quedando a tal punto de perder el puesto con el joven Damián Pizarro. En los primeros partidos llegó a los tres goles, pero entre lesiones y malas actuaciones, Gustavo Quinteros dejó de confiar en el delantero que pidió desde el año pasado y hoy lo tiene relegado a la suplencia. 13 partidos en el torneo, aunque solo dos veces los jugó completos más insuficientes 25 minutos en total en Libertadores , dejan al Toro Benegas como otro de los que no cumplió en el Cacique.

Carlos Palacios:

Extraño el caso del ex Inter de Porto Alegre. Comenzando como suplente y con críticas a su físico, Palacios se las arregló para marcar un total de cuatro goles. Claro que sus actuaciones no llenan el gusto y es otro de los criticados, sobre todo por lo que prometía su regreso a Chile. Aún así Palacios se ha ganado la titularidad las últimas semanas, pero más por las ausencias por lesión y expulsión de Leonardo Gil. El mejor partido de la “Joya” fue ante Boca Juniors, pero salió con tarjeta roja y no estará en el duelo con Monagas en Venezuela. En total, ha jugado en 15 partidos pero solo en uno disputó los 90′.

Darío Lezcano:

Quizás el peor refuerzo, considerando que venía a remplazar a la figura del equipo, Juan Martín Lucero. Pero el paraguayo se quedó en los tres goles que marcó al inicio del torneo para luego desaparecer las citaciones. Primero por una lesión, pero luego por escasas condiciones físicas que se evidenciaron en el amistoso con Colón y el partido de Copa Chile con Santiago City. Lezcano solo sumó un partido como estelar de los 7 que jugó en el torneo y de hecho no ha estado ni un solo segundo en Copa Libertadores. Incluso se habla de que será el primer refuerzo en dejar el equipo en el inicio del mercado de fichajes.