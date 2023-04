Una de las figuras del triunfo de Colo Colo por Copa Libertadores ante el Monagas fue Carlos Palacios, quien marcó desde lanzamiento de penal el único tanto que dejó a los albos como líderes de su grupo en compañía de Boca Juniors.

Un Palacios que salió de Unión Española con el apodo de la "Joya" y que regresó desde Brasil al Cacique por una nueva oportunidad.

Por lo mismo, Jorge Garcés analiza con Redgol el rendimiento del delantero, donde asegura que a él y otros jugadores se les hace un daño mayor con esos apodos.

"Pésimo estamos. Tiene muchas condiciones. Pero una cosa es tener condiciones y la otra es ser un buen jugador. Los buenos jugadores donde van marcan diferencias y él fue transferido y no marcó diferencias. Vino a Colo Colo, pero no ha marcado diferencias. En Unión muy bien, pero creo que no era el momento para sacarlo, le faltó madurez al chico. Insisto que tiene condiciones, no puedo desmerecer, pero mira. En tres años hasta esta parte cuál ha sido su rendimiento", comentó el entrenador.

Si bien también puso como ejemplo a Ángelo Araos, cuando saltó desde Universidad de Chile al fútbol de Brasil, cree que le ponen mucho peso a los jugadores con apodos que todavía no se han ganado.

"Pésimo mal, no tiene porque darle títulos cuando el chico aparece. No sé cómo no le han puesto un sobrenombre a Assadi de la U, al mismo Osorio. A Pizarro de Colo Colo lo están vendiendo en Europa. Son chicos que tienen condiciones pero hay que cuidarlos, se les hace un daño. Se le suben los humos y se crean las joyas, cuando los únicos que hemos tenido en los últimos años son Alexis, Bravo, Vidal, Aránguiz, el Pitbull, Valdivia para mi fue una joya siempre, también David Pizarro", precisó.

En esa línea pone de ejemplo a jugadores que sin tener grandes nombres escribieron importantes historias en su carreras deportivas.

"Es una pena, nosotros los técnicos no estamos por ese camino. Le he bajado el moño a muchos jugadores que he dirigido. Al Choro Navia en Wanderers, con condiciones extraordinarias y jugó en la selección y en México. A Estay nunca le pusieron sobrenombre y podemos hablar que ese si era figura. Lo mismo que Iván Zamorano, Marcelo Salas, ellos sí, ellos demostraron con creces", finalizó.