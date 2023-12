Colo Colo se subió al segundo lugar del podio luego de la victoria ante Audax Italiano, un partido que tuvo a Carlos Palacios casi hasta el final. En los 90’+2, el “7” del Cacique le dejó su puesto a Agustín Bouzat en el césped sintético del estadio Bicentenario de La Florida.

Gracias al triunfo ante los Tanos, los albos enfilaron tres victorias luego de la derrota sufrida contra Palestino. Con esa arremetida, el cuadro dirigido por Gustavo Quinteros quedó a dos puntos del líder Cobresal cuando restan dos fechas por jugar.

Esa racha motivó que RedGol buscara dos testimonios para abordar esta carrera por consagrarse en el Campeonato Nacional 2023. Uno fue Jaime Vera, quien se refirió al aporte de la Joya Palacios. “Él ha venido mejorando”, aseguró el Pillo en la charla que tuvo con Paulo Flores.

“Tuvo una lesión que lo dejó en varios partidos fuera, pero en general ha sido regular su desempeño. No ha destacado tanto, pero sí ha mantenido el nivel. Eso le ha ayudado para levantar al equipo”, expresó Vera, ganador de seis títulos como jugador de los albos. Palacios es el goleador del equipo en la campaña gracias a los 13 tantos que marcó.

Y aprovechó de realzar el desempeño de otros. “El capitán del equipo (Esteban Pavez) mantiene su regularidad. Damián Pizarro destaca en la lucha, la recuperación, abrir espacios. Vicente Pizarro ha andado bastante bien desde que empezó a jugar más seguido. Son varios los jugadores que han mantenido el nivel”, sentenció Jaime Vera.

Colo Colo tiene podio: el Pillo y el Yeyo eligen a Palacios y los dos Pizarro

Otro histórico de Colo Colo que puso en lo más alto del podio a Palacios fue Eddio Inostroza. “El equipo no puede estar bajo el alero de un solo jugador. Quizás en otro lugar puede que un futbolista salve constantemente al equipo. Pero Colo Colo tiene que ser más equilibrado”, apuntó el popular Yeyo.

Siente una especie de dependencia del ex Vasco da Gama en el aspecto ofensivo colocolino. “Debiera tener exigencia de mayor ritmo para tener nivel internacional y de selección. No más desgaste, no es necesario que recupere el balón, pero al menos que retarde toda la jugada. Le falta en ese aspecto”, afirmó Yeyo Inostroza.

“El fútbol tiene dos instancias sumamente importantes: cuando la tiene (la pelota) el equipo y cuando no la tiene. En una se va a destacar más, pero la otra no puede eliminarse”, afirmó el otrora volante de contención nacido en Chiguayante que jugó en Colo Colo durante siete temporadas.

Por cierto, las condiciones de la cancha del estadio Monumental también fueron tema para el Yeyo. “Vi otras imágenes y es lamentable cómo está. Hay un compromiso según el presidente que iban a dejar en condiciones y trabajar toda la noche, pero no sé si dará abasto. Que eso no sea explicación si Colo Colo no anda bien”, afirmó Inostroza. Este jueves 30 de noviembre, la banda británica The Cure se presentó en el reducto de Pedrero.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Unión Española por la 29° fecha?

Colo Colo recibirá a la Unión Española por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023. El duelo se disputará el domingo 3 de diciembre a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

¿En qué lugar marcha Colo Colo en la tabla del Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo se ubica en el 2° puesto del Campeonato Nacional 2023 a dos puntos de Cobresal, aunque con la misma cosecha que tiene Huachipato.

