Cobresal vive momentos decisivos en la pelea por el título en el Campeonato Nacional, donde ha desaprovechado la gran ventaja que tenía en la tabla de posiciones, y ahora tiene a sólo dos puntos a Colo Colo y Huachipato.

Con dos partidos por jugar, es claro que algo afectó al plantel del técnico Gustavo Huerta, pese a que todavía dependen de ellos mismos para ser campeones nuevamente.

Uno de los históricos del plantel minero, Sergio Salgado, conversó con Redgol, donde asegura que las paras que tuvo el fútbol chileno en reiteradas ocasiones le fueron pasando la cuenta a Cobresal.

Los recesos por eliminatorias para el Mundial 2026, los Juegos Panamericanos Santiago 2023, entre otros, hicieron cortar el vuelo que tenían los de El Salvador y les está pasando la cuenta.

El punto clave

Por lo mismo, Salgado asegura que una de las claves por la baja de Cobresal fueron las detenciones, donde cuesta volver a tomar el ritmo de competencia que venían teniendo.

“Vi el partido con Audax Italiano y vi que nos afecta como deportistas en el fútbol chileno cuando hay paras. A Cobresal le costó eso, retomar el ritmo de juego”, comenzó explicando.

En ese sentido, cree que uno de los duelos que refleja lo vivido fue ante los itálicos, donde perdieron en el estadio El Cobre,

“Con Audax perdió de local y no debía perder. Ahora juega de local con otro que no quiere perder (Universidad de Chile) porque está obligado a sacar resultados positivos. Creo que la para del fútbol chileno, por lo que yo vi, le afectó a Cobresal. Ahora está retomado, pero tengo fe en que Cobresal será campeón”, enfatizó.

Los arreglos de partido

Salgado también defendió los colores de Universidad de Chile, club del que está agradecido por su carrera deportiva. Por lo mismo, se extraña cuando salen mensajes de que se dejarían perder para perjudicar a Colo Colo en la lucha por el título.

“No, creo que tenemos que tener una mentalidad positiva más que negativa. Lo mismo que con lo del maletín, porque yo nunca lo vi. Lo diría, pero no por perder. Quizás hay un incentivo por ganar no por perder, por ahí pasa todo. No lo veo tan así, no creo en tanta maldad o que pensemos mal o negativo. no lo veo por ese lado”, finalizó.

¿Cuándo juega Cobresal contra Universidad de Chile?

El partido de Cobresal contra la U se jugará el domingo a las 18 horas, en el estadio El Cobre de El Salvador. Paralelamente se estarán disputando los duelos de Colo Colo ante Unión Española en el Monumental y el de Ñublense frente a Huachipato, en Chillán.

