La penúltima fecha del Campeonato Nacional tiene un partido clave, donde Universidad de Chile y Colo Colo están en modo “Bullalbo”. El Romántico Viajero visita a Cobresal justo cuando el Cacique está peleando el título, lo que tiene a los hinchas divididos.

Mientras algunos en el elenco estudiantil ruegan que el equipo no gane para que su archirrival no sea campeón, otros entienden que un triunfo ante los Mineros les puede dar la clasificación internacional. Y es que la U aún puede meterse en Copa Sudamericana, lo que llegaría a calmar los ánimos tras una irregular temporada.

Esta situación entre Universidad de Chile y Colo Colo ha marcado la previa de la penúltima fecha del torneo. Y uno que no se quedó callado al respecto fue Johnny Herrera, quien apagó con bencina la polémica y disparó contra el Cacique.

Johnny Herrera defiende a la U por duelo con Cobresal con dardos a Colo Colo

Colo Colo, en su lucha por el título, le dio una mano a Universidad de Chile en las últimas dos fechas venciendo a Unión La Calera y Audax Italiano, dos rivales directos por la Copa Sudamericana. Ahora el Cacique espera una ayuda del Bulla ante Cobresal para así dar el gran golpe por le título a una fecha del final.

Pero mientras las opiniones entre los hinchas son divididas, Johnny Herrera arremetió con todo. En TNT Sports, el ídolo del Romántico Viajero se refirió al favor que puede hacer el club a su archirrival. “Alguna vez me tocó jugar un partido donde mi actitud y la de mi equipo fue intachable. Donde nosotros estábamos como cuarto o quinto y Católica peleando con Colo Colo”, lanzó.

En esa misma línea, el ex arquero recordó un episodio similar a nivel personal. “Donde sí tuve problemas, porque venía de ser campeón, me tocó jugar por Audax con Everton disputando el descenso y me acuerdo que ganamos 1-0. No tuve mucho que ver en el partido, pero estaba acongojado porque había sido campeón con ellos hace poco”.

Pero fue tras eso que Johnny Herrera sacó la artillería y repasó al archirrival de la U. “Estrictamente profesional, al único que he visto jugar para atrás es a Colo Colo contra Unión Española. Lo declara Vecchio después, el 2013 cuando Unión disputa el campeonato con Universidad Católica”.

Si bien sus compañeros le recordaron que fue el jugador quien reconoció no haber querido perjudicar a su ex equipo, el ídolo del Bulla se la sacó. “Él es parte del plantel”, cerró.

Por ahora, lo único cierto es que si la U vence a Cobresal podrá soñar con la clasificación a Copa Sudamericanas. Sin duda Colo Colo recibiría con los brazos abiertos la ayuda, pero de nada servirá si es que no saca adelante la tarea ante Unión Española.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile visita a Cobresal buscando alcanzar un cupo a la Copa Suadmericanas. El duelo está programado para este domingo 3 de diciembre desde las 18:00 horas.

¿Cuándo juega Colo Colo?

En la misma fecha y hora que la U visite a Cobresal, Colo Colo buscará dar el golpe para llegar a la cima del Campeonato Nacional. El Cacique enfrenta a Unión Española en un duelo en simultáneo al de los Mineros y Huachipato, con quienes pelea el título.

