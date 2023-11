Marcelo Díaz jugó un partido especial este domingo ante Colo Colo. En la victoria del Cacique por 1-0, el volante, cada vez que tocaba la pelota, recibía una lluvia de insultos por parte de la fanaticada alba, producto de su pasado como jugador de Universidad de Chile.

Carepato no pudo devolver ese clima hostil con un buen rendimiento. Audax sufrió mucho en el mediocampo, especialmente en el primer tiempo, cuando estaban 11 contra 11 y Díaz no era capaz de contener la presión alba. Ya con los itálicos volcados en ataque, el ex seleccionado nacional pudo hacer más.

Pero sin duda, uno de los momentos más criticables del partido fueron las lluvias de proyectiles que le lanzaron al volante cada vez que se acercaba a un costado o rincón de la cancha. Una situación que se hizo mucho más patente en un córner, durante el segundo tiempo, donde el árbitro tuvo que parar las acciones.

Y tras el partido, Carlos Palacios entregó su visión sobre lo ocurrido en el Bicentenario de La Florida. Lejos de criticar a la hinchada alba por lo ocurrido, la Joya comparó la situación con lo ocurrido hace unos meses, cuando Colo Colo visitó Santa Laura para enfrentar a Universidad de Chile.

Carlos Palacios y los proyectiles a Marcelo Díaz: “Pasó lo mismo cuando visitamos al equipo que a él le gusta”

“Pasa. En todas las canchas cuando uno va a jugar, pasa. Cuando a nosotros nos tocó jugar de visita contra el equipo que a él le gusta también me tiraron de todo y yo no dije nada. Es parte del fútbol, es parte del folclore del fútbol y eso es lo que lo hace lindo”, señaló el extremo albo.

Un Carlos Palacios que, en la previa del partido, había mostrado su convencimiento de que iban a lograr los tres puntos ante Audax y que iban a quedar en disposición de seguir peleando por la corona. En conferencia de prensa dio señales de lo que iba a ocurrir este domingo.

“Sabemos que Colo Colo siempre tiene que estar en Copa Libertadores. Ese es uno de los objetivos principales, pero pensamos en el título. Está la opción y mientras sea así no nos daremos por vencidos. Estar en Libertadores es el primer objetivo y de ahí luchar por el campeonato”, destacó.

“No está perdido el torneo y tenemos la ilusión que se nos pueda dar. Vamos a luchar hasta el último y tratar de dejar a Colo Colo en lo más alto como siempre”, aseguró. Hoy Colo Colo está a solo dos puntos de Cobresal y con la chance de poder pelear por el trofeo hasta la última fecha.

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla?

Colo Colo suma 51 puntos en la tabla de posiciones. Está a solo dos unidades de Cobresal y tiene los mismos que Huachipato. En un partido que será vital, el Cacique recibirá a Unión Española por la fecha 29, para luego cerrar el torneo visitando a un descendido Curicó Unido.

¿Cuántos goles lleva Carlos Palacios en Colo Colo?

Carlos Palacios suma 13 goles en la temporada con la camiseta de Colo Colo. Es el máximo goleador del equipo y es además su temporada más goleadora desde que es futbolista profesional. En 2020, con Unión Española, había logrado su mejor registro, anotando ocho goles en 33 partidos.

