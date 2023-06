No todo fue mala onda: hinchas de Colo Colo y Boca jugaron una pichanga amistosa

Colo Colo no pudo en Argentina y cayó por 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera. Los albos pecaron de falta de efectividad y no lograron al menos sacar un punto ante un cuadro xeneize que no estaba en la mejor forma producto de la serie de lesionados.

Sin embargo, además de lo deportivo, la visita de los albos a Buenos Aires pasó a la historia por la serie de problemas protagonizados por sus hinchas. Incidentes que incluso provocaron que medios argentinos solicitasen la expulsión de Colo Colo de la Copa Libertadores.

Pero no todo fue mala onda entre los hinchas de Boca y Colo Colo. Contraria a la imagen que se repartió por todo América, un grupo de hinchas albos y xeneizes protagonizaron un partido amistoso en suelo trasandino para así afianzar lazos entre ambas agrupaciones.

Ruta del Hincha, reconocida agrupación de colocolinos en redes sociales jugó un encuentro ante Esto es Guiso Boca, un grupo de hinchas del club trasandino que se reúne a hacer ollas comunes en el reconocido barrio de la Boca.

El partido que se llevó a cabo en pleno barrio donde hace de local el cuadro xeneize fue la muestra de que se puede convivir en paz entre barras y que la violencia ocurrida en suelo argentino, con varios hinchas de Colo Colo detenidos, no es el camino.

El resultado del encuentro amistoso no fue revelado, pero a tono de broma, en la publicación de la Ruta del Hincha, señalaron que “solo podemos decir que antes del partido nos dieron un brebaje que nos dejó algo mareados y quizás eso influyó en el resultado del marcador”.

Vale recordar que Colo Colo debe ganar ante Deportivo Pereira si quiere mantenerse con vida en la Copa Libertadores. De darse ese resultado y en Argentina se de el lógico episodio en que Boca le gane a Monagas, los albos estarán en octavos de final del certamen continental.