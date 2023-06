Pato Yáñez defiende a Colo Colo: "A la Conmebol no le presto 5 lucas, no sé si me las devuelve"

Colo Colo está otra vez en el ojo del huracán por culpa del comportamiento de sus hinchas. Es que al Cacique le puede llover un nuevo castigo de la Conmebol debido a los incidentes protagonizados por barristas albos en la visita a Boca Juniors en La Bombonera, por Copa Libertadores.

Antes, durante y después del partido de Colo Colo contra Boca, el cuadro nacional fue noticia en Argentina producto de enfrentamientos entre hinchas, encontrones con la policía; avalanchas, lanzamientos de proyectiles y burlas de los chilenos en el estadio.

Indignación causó al otro lado de la cordillera la postal de hinchas de Colo Colo rompiendo billetes, una clara burla a la brutal devaluación de la moneda trasandina. Además, varios fanáticos chilenos resultaron detenidos.

Así las cosas, la Conmebol ya abrió un expediente y Colo Colo arriesga castigo por el comportamiento de sus fanáticos. Además, el gobierno de Buenos Aires anunció a la sede de Luque prohibición total para hinchas del Cacique en todos los estadios de la capital argentina por lo que queda del 2023.

La ironía de Pato Yáñez contra la Conmebol

Con estos antecedentes, en Deportes en Agricultura el ex delantero, Patricio Yáñez defendió a Colo Colo argumentando que es prácticamente ridículo castigar a los albos por el comportamiento de sus hinchas en otro país.

Además el comentarista es tajante: no se puede confirmar fehacientemente que los protagonistas de los incidentes sean hinchas del Cacique, incluso vistiendo la camiseta del equipo chileno. Ahí vino la llamativa reflexión del otrora seleccionado nacional.

“Yo a la Conmebol no le presto 5 lucas, porque no sé si me las va a devolver. Yo no confío en la Conmebol, es un manejo el del Chiqui Tapia… A los responsables yo los meto a la cárcel. Si tú tienes detenidos y compruebas que hicieron destrozos, los meto a la cárcel. Que paguen allá. Listo, que apliquen sanciones y la ley los tribunales ordinarios “, sentenció firme Pato Yáñez.