Colo Colo tiene varios temas que resolver en la reunión de directorio de Blanco y Negro y uno de ellos es sobre el estadio Monumental. Luego de los dos recitales de Roger Waters, el césped del recinto quedó en malas condiciones. Eso no sólo motivó la crítica del capitán del equipo.

Esteban Pavez reprochó las condiciones de la cancha. Por si eso fuera poco, este jueves 30 de noviembre la banda británica The Cure se presentará en el reducto enclavado en Pedrero. Por eso mismo, en la plana mayor de la institución evalúan posibles estadios para hacer de local en la 29° jornada.

A dos fechas del término del Campeonato Nacional 2023, el Cacique revivió las opciones para el título. Y ante Unión Española debe refrendar aquel deseo con un triunfo. Pero por todos los inconvenientes en el campo de juego, podría ser El Teniente de Rancagua el lugar que albergue el compromiso. También el Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Por este panorama, RedGol tomó contacto con dos históricos de Colo Colo, quienes dieron su parecer respecto de la posibilidad. A ninguno de los dos, por cierto, les parece positivo tener que prescindir del Monumental en la recta final de la primera división.

Pillo Vera y Pelé Álvarez opinan de Colo Colo y la opción de no jugar en el Monumental

Colo Colo intenta por todos los medios posibles recuperar la cancha del Monumental, pero ya está entre las posibilidades salir de la Ruca para disputar la 29° jornada. RedGol conversó con Jaime Vera para hablar de esta situación. “No sé qué problema económico tiene el club como para arrendar la cancha y que le paguen”, introdujo el Pillo.

“Pero sí pues, complicado que quedan dos fechas en la pelea del campeonato. Y no tienes tu cancha para hacer de local, donde te haces fuerte. Se complica”, agregó Vera en la charla que tuvo con Paulo Flores. No se quedó con ese análisis, pero tampoco quiso responsabilizar.

Alegó desconocimiento en el tema. “Es complicado el cuento. No sé si pongo el grito en el cielo. Hay que ver circunstancias. No quiero hablar por Quinteros. Hay que ver por qué se hizo, uno no sabe. Uno no sabe lo que está pasando. Puedo opinar y decir ‘nooo, la cagaron’, pero al final no sé qué está pasando”, sentenció el Pillo Vera, ganador de seis títulos en su época de jugador de Colo Colo.

José Luis Álvarez fue más al hueso, como suele hacer. “Obviamente Blanco y Negro en este caso está viendo el tema económico. Conviene que entre dinero, pero futbolísticamente y viendo que las posibilidades están ahí, estamos a dos puntos. Tendrían que haberlo pensado bien, dejar de lado algunas cosas para ir por lo más importante: los resultados. Creo que cometieron un error garrafal. La cagaron”, manifestó el Pelé.

“Entiendo que hay mucha gente colocolina en todo Chile. Seguramente viajarán. Pero no es lo mismo jugar en la casa, que se va a llenar con 30 mil personas. Es distinto a que vaya la gente en Sausalito o Rancagua. Creo que cometieron un error. A pesar de que Colo Colo tiene que ganar, dependemos de nosotros y tendría que hacer un partido muy bueno para quedarse con los puntos”, sentenció Pelé Álvarez.

¿Cuándo juega Colo Colo por la fecha 29?

Colo Colo será local ante la Unión Española en la 29° fecha del Campeonato Nacional 2023. El partido se jugará el domingo 3 de diciembre a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

¿Cómo marcha el Cacique en la tabla de posiciones?

Colo Colo quedó como escolta de Cobresal después de la fecha 28 del Campeonato Nacional, aunque tiene los mismos puntos que Huachipato.

