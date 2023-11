Aunque en la fecha 26 la probabilidad que Colo Colo tenía de campeonar era menor al 10%, después de la fecha 28 tienen la mesa servida para alzar el título del Campeonato Nacional 2023. Los albos deben ganar los dos partidos que les quedan y esperar que Cobresal pierda al menos uno.

Por esa razón, su partido ante Unión Española será una final. Si suman de a tres, seguirán con vida con la chance de ser campeones. Por otro lado, si es que pierden o empatan, dejarán escapar el título. Gustavo Quinteros, sin embargo, tendrá una dura baja en su plantel.

En el partido contra Unión La Calera, Esteban Pavez recibió su octava tarjeta amarilla en la presente temporada. La sanción, según reportan las bases del torneo nacional, se paga en el encuentro subsiguiente; es decir, el capitán albo pudo enfrentar a Audax Italiano, pero se perderá el duelo ante los hispanos.

Al Huesi se sumarán otros cuatro jugadores que tampoco podrán estar disponibles en la fecha 29. El primero es Pablo Parra, quien sufrió un golpe en la espalda en un entrenamiento y no fue opción ante los itálicos. Su diagnóstico es una lumbalgia que lo tendrá lejos de las canchas por algunos días.

Tampoco podrá jugar Bruno Gutiérrez, quien fue expulsado en el último partido de Colo Colo y tendrá que pagar la suspensión. Además, Jordhy Thompson continúa alejado del primer equipo albo por sus temas judiciales. Y César Fuentes, quien sufrió una fractura en un dedo del pie, podría quedar ausente.

Los albos tienen un buen contingente a disposición, pero cada vez hay menos jugadores disponibles para Gustavo Quinteros. A esta lista se sumó Pavez en las últimas horas. La misión de alzar el título no está fácil, ya que dependerán de varios resultados ajenos y también de los propios.

¿Cómo marcha la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023?

Actualmente, Cobresal es líder del torneo con 53 puntos, seguido por Colo Colo con 51 unidades y +17 de diferencia de gol. Huachipato es el tercero de la tabla empatado con los albos con 51 puntos, pero +15 de diferencia de gol. En las últimas dos fechas definirán al flamante campeón del certamen.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo recibirá a Unión Española el domingo 3 de diciembre, desde las 18:00 horas, en el estadio Monumental. El partido será válido por la fecha 29 (y penúltima) del Campeonato Nacional 2023. Los albos necesitan de un triunfo para seguir en pelea por el título.

La programación de las fechas 29 y 30:

Fecha 29: Domingo 3 de diciembre, 18:00 horas

– Colo Colo vs Unión Española

– Cobresal vs Universidad de Chile

– Ñublense vs Huachipato

Fecha 30: Viernes 8 de diciembre, 18:00 horas

– Huachipato vs Audax Italiano

– Unión Española vs Cobresal

– Curicó Unido vs Colo Colo

