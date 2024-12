Sigue ardiendo Troya en el fútbol chileno tras la polémica votación en el Consejo de Presidentes, aprobando que la Liga 2D o Segunda División sea Sub 23 en 2025. Y uno de los que golpeó la mesa fue Jaime Vera, DT de Puerto Montt.

El Pillo es una leyenda en la región de Los Lagos y en 2025 sueña con devolver a los albiverdes a Primera B. Y pese a que es un habitual entrenador que le da oportunidades a jóvenes, está en contra de la medida votada.

En diálogo con RedGol, el ex jugador de Colo Colo dijo de entrada que espera se revierta la polémica medida, admitiendo que “fe hay que tener, se va a quedar mucha gente sin trabajo”.

El Pillo le cae a los impulsores de la medida

Siguiendo en la conversación con RedGol, Jaime Vera reveló que en Puerto Montt se oponen a la polémica medida y le cayó con todo a los equipos que apoyaron la regla Sub 23.

El Velero tuvo una gran Copa Chile en 2024, cayendo en la final regional. / Photosport.

“Concón lleva medio año en el fútbol y hacen lío, General Velásquez no le paga a sus jugadores. Así es como está el fútbol chileno”, lamentó el DT con exitoso pasado por Grecia.

Por ello, el Pillo argumentó su molestia diciendo que “lo que ellos dicen es que hay que bajar la edad. Que la bajen, pero que no obliguen al resto, nosotros no lloramos y jugamos con un equipo jovencito, pero no obliguen a los que no quieren”.

Los siete clubes los que impulsaron la medida fueron Provincial Osorno, Provincial Ovalle, Real San Joaquín, Deportes Rengo, Trasandino, General Velázquez y Concón National.