"Siente que está afuera y no le corresponde": Explican desaire de Brayan Cortés por no despedirse de Colo Colo

Sigue la polémica tras la salida de Brayan Cortés del Estadio Monumental, que sigue sacando ronchas en Colo Colo. Esta vez, por el portazo que le dio el meta al club en lo que iba a ser su despedida.

Según contó el Pato Yáñez, el iquiqueño debía llegar el domingo hasta Macul para decirle adiós a sus compañeros y funcionarios, en medio de lo que fueron también los chequeos médicos de la jornada.

Sin embargo, no hubo rastros del arquero de la Roja, por lo que ardió Troya en el Cacique. Campeón con los albos y dueño por largas temporadas del arco, ese fue el golpe final a la quebrada relación entre Cortés y el club.

Le ponen fianza al desaire de Cortés

En conversación con RedGol, Jaime Vera, DT que hizo debutar a Brayan Cortés en Iquique, dio su parecer sobre el accionar del meta. El Pillo lo conoce y de entrada se cuadró con el arquero.

Cortés jugando Copa Libertadores por el Cacique. /Photosport

“Como todos sabían que se iba a León y al final fracasó, después se fueron todos de vacaciones. Creo que por telefono se tiene que haber despedido de sus compañeros (Brayan Cortés)”, partió diciendo el entrenador que ahora está en Puerto Montt.

En ese sentido, Jaime Vera defendió con todo a su ex dirigido y ante las críticas por no despedirse personalmente del equipo dijo que “lo conozco, creo que no fue eso”.

“Brayan (Cortés) siente que está afuera y no le correspondía estar ahí nomás”, aseguró. Finalmente, y con pasado como jugador de Colo Colo, Vera le puso tarea a la dirigencia en relación al portero que deben traer, considerando que ahora también hay oferta por Fernando de Paul desde Argentina.

“Tienen que buscar bien ahí, porque el portero es fundamental“, les rayó la cancha el Pillo a Blanco y Negro.