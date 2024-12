El arquero no se hizo exámenes médicos y debía ir este domingo al Estadio Monumental para decir adiós al plantel. No obstante, no hubo rastro suyo.

¿Quiebre? Brayan Cortés no llega a despedirse de sus compañeros en Colo Colo

La forzada salida de Brayan Cortés en Colo Colo parece haber generado un enorme quiebre entre ambas partes. El Cacique quería que el arquero continuara en 2025, pero su deseo de ir al extranjero derivó en una separación que ha causado una enorme polémica.

A pesar de haber recibido una oferta y hasta darle plazo extra para responder, el guardameta no pescó más al Eterno Campeón. Esto no gustó nada en la interna y en las últimas horas un nuevo capítulo confirma que las relaciones no quedaron nada de bien.

Patricio Yáñez sorprendió al revelar que el Indio debía llegar al Estadio Monumental a despedirse de sus compañeros este domingo. No obstante, no apareció ni por si acaso y está en duda de si lo hará durante esta semana.

Brayan Cortés no aparece en el Monumental para despedirse de Colo Colo

Si bien Brayan Cortés dio explicaciones sobre su negativa a responder a Colo Colo, nadie se esperaba que no se despidiera ni de sus compañeros. El arquero ya había dejado dudas con su ausencia en los exámenes médicos, pero ahora el quiebre parece total.

Brayan Cortés no apareció en la casa de Colo Colo para despedirse del plantel. Foto: Photosport.

Este lunes en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez entregó nuevos detalles sobre la relación entre el Indio y el club. Ahí, además de explicar por qué no llegó a los estudios al plantel, reveló que no fue al Estadio Monumental cuando lo estaban esperando.

Sobre lo ocurrido en el inicio de la pretemporada en la Clínica Meds, el ex delantero remarcó que había un acuerdo. “Me dijeron que no tenía obligación de hacerse los exámenes médicos“, señaló.

Pero tras ello salió a colación la despedida del plantel de Colo Colo a la que Brayan Cortés no llegó. “Ayer la información que tenía era que llegaba al Monumental a despedirse y ahí me cortaron la luz, no tuve más“, sentenció.

La única reacción que ha tenido el portero al respecto fue una imagen en sus redes sociales en la que se dejó ver en una barbería. Quedará esperar para saber si es que decide ir este lunes o algún día de esta semana a decirle adiós a quienes lo acompañaron desde 2018.

Brayan Cortés se va de Colo Colo y lo hace de la peor manera. Sus grandes temporadas y títulos parecen haber quedado en el olvido ante la manera en la que decidió partir del Estadio Monumental.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en Colo Colo?

Brayan Cortés forzó su salida de Colo Colo, donde logró disputar un total de 208 partidos oficiales. En ellos dejó su arco en 0 en 84 ocasiones y recibió 195 goles en los 18.491 minutos que estuvo bajo los tres palos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo comenzó su pretemporada y se prepara para lo que será su primer amistoso del 2025. El Cacique vuelve a la acción este 9 de enero cuando, desde las 18:00 horas, enfrente a Santiago Wanderers.