El final del Campeonato Nacional está electrizante. El puntero Cobresal ha reducido la ventaja que tenía con Colo Colo y Huachipato, quedando solamente a dos unidades de ventaja cuando faltan dos fechas por jugarse.

Este fin de semana se da la particularidad que el elenco de El Salvador jugará contra Universidad de Chile como local, por lo que el Cacique necesita que su archirrival le dé una mano en la pelea por el título.

Un escenario que a Gabriel Mendoza, emblema del Colo Colo campeón de América en 1991, le incomoda. Y en charla con Redgol asegura que no le interesa la ayuda de la U, la que puede ser clave para decidir el torneo.

“Ninguna posibilidad de gritar los goles de la U como si fueran de Colo Colo. Es imposible”, parte detallando el popular Coca sobre la definición en paralela de este domingo.

El Coca duda de la U

El ex lateral de los albos manifestó que los azules pueden jugar para atrás con tal de no ayudar a su clásico contrincante, a pesar de que la U se juega su chance de entrar a Copa Sudamericana.

“Yo creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil”, manifiesta de manera contundente encendiendo la polémica sobre ese encuentro en la Región de Atacama.

De todas maneras, si el Cacique pierde el título no se lamentará. “Nosotros debemos depender exclusivamente de nosotros. Lo que hagan los demás, no importa. Si terminamos ganando las dos fechas finales y no se da el título, se hizo lo que se tenía que hacer. El título dependía de lo que pudimos haber hecho en el año, no tenemos que esperar una ayudita de nadie”, complementó.

Mendoza pide a Vidal para el 2024

Gabriel Mendoza también se refirió a quien debe ser el primer refuerzo de Colo Colo para el próximo año: Arturo Vidal.

Por eso lamentó las declaraciones de Vidal, que manifestó que la dirigencia de los albos nunca indica el deseo por tenerlo de vuelta en el Monumental.

“Qué vas a esperar de Blanco y Negro, no se espera nada. Pero Vidal tiene que volver a Colo Colo, es el equipo de sus amores y donde tiene que estar hace rato. Después de Flamengo debió venir a Colo Colo”, aseguró el Coca.