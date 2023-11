César Vaccia fue un histórico DT de la U, al punto que logró un bicampeonato imborrable con los azules, que tendrán un rol protagónico en la persecución de Colo Colo a Cobresal. La recta final quedó al rojo vivo en el Campeonato Nacional luego de los resultados ocurridos en la fecha 28.

Universidad de Chile cayó ante Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura. Y eso la dejó con la obligación de sumar ante Cobresal en la penúltima jornada. El líder de la tabla de posiciones quedó sólo a dos puntos de ventaja por sobre el Cacique. Pero el Bulla necesita vencer a los mineros si pretende clasificar a una copa internacional. El gran objetivo que tiene el plantel hoy en día.

Por eso mismo, RedGol tomó contacto con el indeleble DT nacido en San Antonio. “Eso es hablar desde la emoción no más. Sin ningún raciocinio”, fue la sentencia que dejó Vaccia antes de dar sus razones. Para él es muy claro: no existe ninguna opción de que la U se deje perder en El Salvador, más allá de que es una posibilidad factible.

“Eso no tiene que ver con que será un partido difícil y puede perder. Pero no porque la U no haga todo lo que tiene que hacer para ganar. Es parte del folclor nuestro”, afirmó el estratego en la conversación que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

Histórico DT de la U rechaza la opción de mermar las opciones de Colo Colo en la lucha por el título

Para César Vaccia, un imborrable DT de la U que celebró quedar invicto en los clásicos ante Colo Colo y la Universidad Católica en una temporada completa, no hay más lecturas. “Hay una cuestión de orgullo personal, de dignidad y tantas cosas que están en juego”, explicó.

“La U no ha venido bien. Tiene la opción de entrar a la Copa Sudamericana todavía, no está todo perdido”, manifestó también Vaccia. Razón no le falta: si bien en este momento el Romántico Viajero está fuera de puestos a copas internacionales, quedó apenas a un punto de Unión La Calera.

Ahí está la gran razón que plantea el sanantonino de 71 años para que la opción de no dar el máximo en el estadio El Cobre quede descartada. “Esto es parte de lo que se dice no más, no tiene ningún asidero”, zanjó Vaccia en la charla que tuvo con RedGol.

¿Cuándo se juega el partido entre Cobresal y U. de Chile por la 29° fecha del Campeonato Nacional?

Universidad de Chile visitará a Cobresal el domingo 3 de diciembre en el estadio El Cobre a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

¿En qué lugar quedó Universidad de Chile en la tabla tras caer ante Coquimbo Unido?

La U quedó en el 9° puesto tras la derrota sufrida frente a Coquimbo Unido en la 28° fecha del Campeonato Nacional. Suma 37 puntos en 28 partidos.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!