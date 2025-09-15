El debut de Fernando Ortiz fue mucho más difícil de lo imaginado por el entrenador argentino que asumió el mando de Colo Colo, que cayó en la Supercopa 2025 contra Universidad de Chile. Para colmo, el acérrimo rival de los albos se floreó en el estadio Santa Laura.

Los azules firmaron un 3-0 sin muchos contratiempos gracias a un gol de Matías Sepúlveda, otro de Nicolás Guerra y el tercer tanto de Lucas Assadi que fue un golpe de nocaut para los pupilos del Tano Ortiz. Para colmo de males, también hubo mala suerte.

En los 33 minutos, Javier Correa salió del partido por una lesión muscular. Le dejó su lugar al uruguayo Salomón Rodríguez. Y a poco del final de la primera parte, otro jugador albo salió por un problema físico que contó con una alta dosis de mala suerte. Se trata de Jonathan Villagra, quien recibió un preocupante golpe de Mauricio Isla.

Jonathan Villagra quedó casi KO tras un golpe de Mauricio Isla. (Andres Pina/Photosport).

Las horas han pasado y la evaluación médica ha sido satisfactoria, según reveló Cooperativa Deportes. Esto a pesar de que el ex Unión Española fue reemplazado por Daniel Gutiérrez y tenía un gran moretón cerca de la ceja, tal como se aprecia en la fotografía de Andrés Piña.

“Jonathan Villagra sufrió un TEC en la final de la Supercopa. No presentó complicaciones tras el golpe en la cabeza”, detalló en X el periodista Rodrigo Gómez. Una buena noticia para el Tano Ortiz, quien seguramente lo tendrá en el equipo estelar ante Deportes Iquique.

Colo Colo puede tener tranquilidad tras el golpe que sacó a Villagra en la Supercopa frente a U de Chile y el Tano Ortiz, una preocupación menos. Sabida es la fecha de suspensión que tendrá que cumplir Sebastián Vegas tras su expulsión, tan ridícula como incuestionable.

Jonathan Villagra intenta bloquear un remate del Nico Guerra. (Andres Pina/Photosport).

Además de esa sanción, en los albos tampoco pueden contar con Alan Saldivia, defensor uruguayo que se sometió a un tratamiento para alejar la pubalgia que hace varias semanas lo tiene complicado. El tiempo dirá qué decisiones tomará Ortiz, quien en su carrera de futbolista fue defensor central. “Villagra está con reposo hasta hoy”, contó Rodrigo Gómez, siempre en la ex red social del pajarito.

Por el momento, el DT les dio descanso a los jugadores este lunes 15 de septiembre y además tendrán dos días libres más en las Fiestas Patrias. El 26 de septiembre, los albos visitarán el estadio Tierra de Campeones para jugar ante Deportes Iquique, colista exclusivo de la tabla de posiciones.