Fernando Ortiz envía la señal más clara del futuro de la Supercopa y revela su gran deseo

Desde Colo Colo avisan sobre el futuro del duelo ante Universidad de Chile en Santa Laura. Y su DT revela el gran deseo de cara al duelo.

Por Miguel Gutiérrez

La señal más clara de la Supercopa de Chile la manda Colo Colo.
La señal más clara de la Supercopa de Chile la manda Colo Colo.

En el papel, la Supercopa entreColo Colo y Universidad de Chile está programada para este domingo en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, aún no está claro al 100% si de va a jugar.

Michael Clark es, hasta ahora, el principal opositor a que se dispute el partido, y quien ha reiterado en varias ocasiones que el compromiso se debe disputar en otra fecha.

Por ahora, la ANFP mantiene firme la postura y la Supercopa se jugará, aunque las autoridades de la Región Metropolitana tienen la última palabra.

Fernando Ortiz manda la señal más clara de la Supercopa

Las voces en torno a la Supercopa se han multiplicado. En las últimas horas se conocieron de los pasos que han dado para que se juegue el partido, y tanto Colo Colo como Universidad de Chile se van alineando.

En ese sentido, mientras Javier Altamirano contradice la voz de los dirigentes azules, desde el Cacique mandan la señal más clara respecto a la Supercopa de Chile en Santa Laura.

El técnico del cuadro de Macul, Fernando Ortiz, respondió a la salida del Estadio Monumental sobre la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿Se juega o no el partido de este domingo?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue programada, pero aún no está definida al 100%. Foto: Photosport.

“Bien, entrenando, muy bien. Estamos trabajando“, fue lo primero que comentó el técnico y que recoge Cristián Alvarado de ADN Radio. Luego, respondió la consulta: “Yo tengo entendido que si (se juega la Supercopa)”, comentó.

El deseo del nuevo técnico de Colo Colo

Luego, Tomate consultó al nuevo estratega de Colo Colo sobre lo que desea de cara a su primera competencia oficial al mando: la Supercopa de Chile ante Universidad de Chile, y su deseo.

“Es una competencia. Una chance de yo pararme a respetar, es una linda competencia, estamos trabajando, lo estamos preparando para tal cual es”.

Tras esto, cerró la puerta de su auto y se retiró del Estadio Monumental pensando en lo que será el duelo que, hasta ahora, se estaría disputando en el Santa Laura.

