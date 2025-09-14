Es tendencia:
Tabla de posiciones de Primera: ¿a cuántos puntos está Colo Colo de ir a copas internacionales?

El equipo nacional se encuentra en una zona critica en la tabla de posiciones. Estas son sus opciones a los campeonatos internacionales.

Por Andrea Petersen

Estos puntos necesita Colo Colo para entrar en zona de clasificación.

El año del centenario de Colo Colo se ha convertido en una de las temporadas más complicadas del club, lejos de los primeros lugares de la tabla del campeonato nacional y por lo mismo, hasta el momento queda fuera de competiciones internacionales para el 2026.

Con un 2025 para el olvido, en donde quedaron eliminados en fase de grupos de Copa Libertadores, recibieron una fuerte sanción de la Conmebol y cambiaron de DT, los albos aún tienen un objetivo claro: buscar la clasificación a Copa Sudamericana o Libertadores.

¿Cuántos puntos le faltan a Colo Colo para clasificar a competencias internacionales?

Actualmente, Colo Colo se posiciona en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 31 puntos. Muy lejos de Coquimbo, el puntero del campeonato con 56 tantos, pero no tan lejos de entrar a una de la zona de clasificación, recordando que el campeonato nacional le da el ingreso a 7 equipos.

Colo Colo tiene opciones de clasificar a las competencias internacionales. Lucas Cepeda es una de las grandes figuras de los albos/Photosport

En la Liga de Primera, los dos primeros lugares clasifican a Copa Libertadores, siendo en este caso Coquimbo y O’Higgins (41 puntos). Mientras que Audax Italiano (40 puntos) iría a la fase de grupos.

Mientras que desde el cuarto al séptimo posicionado ingresan a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En este momento, según la tabla, quienes ingresan son Universidad Católica (39 puntos), Palestino (39 puntos), U de Chile (38 puntos) y Cobresal (38 puntos).

Colo Colo está a 7 puntos de ingresar a la zona que lo ingresa a estas esperadas competencias, mismo puntaje que Huachipato. Por lo que los albos, si quieren competir fuera de Chile el otro año, tendrá la obligación de ganarle a Iquique el próximo 26 de septiembre y a Coquimbo Unido el próximo 19 de octubre.

