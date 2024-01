Desde hace varios días que Colo Colo y Arturo Vidal están en conversaciones. Luego de la última reunión de la Comisión Fútbol, Blanco y Negro aceptó negociar por el bicampeón de América y luego de varias idas y vueltas llegaron a acuerdo económico y por la duración del contrato. Pero pasaron cosas.

El tema de los exámenes médicos entrampó los últimos detalles para cerrar el fichaje del King por el Cacique. Pero en un stream que realizó el fin de semana el mediocampista reveló que los usuarios de Twitch serían los primeros en saber si es que estaba todo ok con Colo Colo, ya que les enviaría una señal especial.

“Antes de ir a firmar me voy a cortar el pelo. Cuando suba una historia, es porque me iré a firmar. Si es que se llega a acuerdo. Cuando me avisen que está listo llamo al peluquero altiro. Me gustaría un mohicano blanco, pero se quema mucho el pelo”, dijo Vidal el viernes pasado.

¿Qué pasó? Hoy Manuel Núñez publicó una curiosa historia en su cuenta de Instagram. También conocido como Manu Barber, desde hace largos meses es el barbero de confianza de Arturo Vidal y también de la Selección Chilena. En su cuenta de Instagram (@manubarberrr__) ha compartido fotos con Ben Brereton, Marcelino Núñez, Alexis Sánchez, entre varios otros.

Manu subió hoy un video de 10 segundos donde se ve cortando el pelo en la barbería. De repente oye su teléfono apoyado en el trípode, lo mira, y la pantalla dice “King Arturo Chile llamando”.

Todo indica que llegó la señal que Vidal prometió que le enviaría a sus suscriptores de Twitch apens estuviese listo. Eso señala que logró llegar a acuerdo con Colo Colo y los directores de Blanco y Negro para convertirse en el primer fichaje albo de cara a la temporada 2024 y la Copa Libertadores.

Ramiro González le confirmó a RedGol que le cederá el dorsal 23 al King si firma con el Cacique. “Era un tema que quería aclarar, porque me han escrito mucho por redes. Cederle la camiseta de mi parte sería un honor, un orgullo. Meses atrás cuando nos fue a ver al camarín le hice la broma que le guardaba la 23. Sería un honor por la jerarquía de jugador que es. Si llega, que lo disfrute”, dijo.

En las próximas horas podría haber novedades sobre el fichaje de Arturo Vidal con Colo Colo. Todavía debe realizarse las pruebas médicas para certificar que está apto para fichar por el club.

