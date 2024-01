El fichaje de Arturo Vidal por Colo Colo parece cuestión de tiempo, aunque en las últimas horas surgió una especie de crisis en la negociación. Pese a que la directiva de Blanco y Negro logró un acuerdo por el salario del todoterreno centrocampista bicampeón de América, hubo un punto que el Rey consideró inaceptable.

Tenía que ver con los exámenes médicos de rigor en cada transferencia de un jugador profesional. A diferencia de todos los refuerzos albos, quienes son chequeados en la Clínica MEDS, Vidal debía acudir a la Clínica Santa María. Por supuesto, no le gustó para nada la distinción.

De hecho, el Rey no ha pasado por la revisión todavía. “Y son varias las voces que interpretan que es una movida del oficialismo para ralentizar la llegada”, reporta el sitio DaleAlbo. Todo este panorama produjo un nuevo quiebre total en la plana mayor de ByN.

Según reportó ADN Deportes, los dos directores del Club Social y Deportivo Colo Colo le manifestaron al bloque Vial su disconformidad por cómo han llevado la tratativa. Por otro lado, desde el bloque liderado por Aníbal Mosa intentan mantener la tranquilidad del King. Aunque cada vez es más difícil.

En la oposición de la concesionaria saben perfectamente el sentir del mediocampista de 36 años. Pero le han pedido por favor que espere lo que sea necesario, según la información que entregó el periodista Cristian Ávila. Un contexto que hace tensa la relación en el directorio.

La tardanza en el fichaje de Arturo Vidal provoca una crisis en el directorio de Blanco y Negro

“Tan cerca, pero tan lejos”, sería el cliché perfecto para graficar el fichaje de Arturo Vidal, que por estas horas atraviesa una crisis. Es un hecho que el ex volante del Barcelona de España, Bayern Múnich de Alemania, además de la Juventus y el Inter de Milán en Italia no quiere una revisión particular.

Su sensación al respecto es que lo han pasado a llevar. Por otro lado, el equipo de Jorge Almirón suma un triunfo y un empate, que fue victoria en penales, en la Serie Río de La Plata. Señales positivas para la siempre austera disposición de la sociedad anónima en el mercado de fichajes.

Todo se ha hecho esperar más de la cuenta, según el Rey y su entorno. Que le hagan pasar por este tipo de trámites y esperas le parece injusto. “Colo Colo tiene que pagarle como el mejor jugador del fútbol chileno”, aseguró Carlos Caszely, uno de los máximos ídolos de la institución. La primera propuesta de ByN ni siquiera lo hacía el con sueldo más alto del plantel albo.

Por el momento, el Rey tendrá que activar el “modo zen”, tal como le sugirió Jorge Valdivia hace unos días. Habrá que ver cómo es el desenlace de una historia en la que cada día parecen asomar nuevos capítulos.

¿Qué debe hacer Blanco y Negro con el fichaje de Arturo Vidal por Colo Colo? ¿Qué debe hacer Blanco y Negro con el fichaje de Arturo Vidal por Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!