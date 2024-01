Colo Colo y Arturo Vidal tienen acordado el arribo del King como primer refuerzo del Cacique para el 2024. El mediocampista está a una firma de su regreso a los albos retando apenas los exámenes médicos.

Y ese punto puede dificultar la llegada de Vidal al Cacique. Es que las nuevas informaciones apuntan a que el bloque mandante en Blanco y Negro está poniendo una insólita condición para las pruebas médicas del Rey Arturo: el ex volante deberá someterse a los test en un lugar diferente al que habitualmente acuden los jugadores blancos.

“Esa parte sigue poniendo… La revisión médica la quieren hacer no con un médico que atiende habitualmente futbolistas, quieren otro médico. Están boludeando un poco para hacer sentir poder”, manifestó Leonardo Burgueño en Radio ADN.

El hecho fue investigado en profundidad por el sitio partidario Dale Albo, quienes confirman y profundizan la insólita solicitud de Alfredo Stöhwing y compañía.

La molestia de la oposición en Blanco y Negro

“Durante la reunión realizada ayer para sellar la llegada de Vidal, una de las consultas que se realizó fue el porqué de exámenes independientes, la cual no tuvo respuesta. Así, y durante este viernes, cuando el futbolista de 36 años pensaba dirigirse a Clínica Meds, le mencionaron que tenía que ir a la Clínica Santa María con un doctor que no ha trabajado con deportistas y que tampoco está especializado en medicina deportiva”, publica el citado medio.

Agregan que “hasta el momento el jugador no se ha realizado los exámenes médicos. Y no son pocas las voces que interpretan que es una movida del oficialismo para ralentizar la llegada de Vidal y que no termine llegando al Popular”.

Sentencian que “la situación llamó la atención y generó molestias, pues si todo el plantel colocolino se atendía en una clínica, por qué el King tiene que hacer una diferenciación. Esto, provocó malestar tanto en el bloque Mosa como en el CSyD Colo Colo”.

La teleserie de Arturo Vidal y Colo Colo continúa. Según detalló La Tercera, el mediocampista firmará este sábado la firma de su nuevo contrato con el Cacique. ¡Y está por verse!

