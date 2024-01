Aunque el pasado viernes el fichaje de Arturo Vidal por Colo Colo parecía estar cerrado, con el correr de las horas las negociaciones se fueron entrampando. Principalmente por una exigencia que hizo la dirigencia alba, de realizar exámenes médicos en dos partes distintas para tener una segunda opinión.

El King se ha encargado de demostrar en sus redes sociales que su rodilla está en perfecto estado. En su cuenta de Instagram, el bicampeón de América ha subido imágenes entrenando con Juan Ramírez, su preparador físico personal, donde luce la fuerza de su tren inferior.

Precisamente este domingo publicó una fotografía en la que luce en una cancha, con zapatos de fútbol, un balón y sin polera. Vidal sale con una mascarilla y haciendo fuerza y escribió “The King is back”. Aprovechó de etiquetar a Juan Ramírez y ponerle que es el número 1.

Los comentarios se volcaron rápidamente a darle su apoyo irrestricto al multicampeón con Bayern Munich y Juventus, entre otros clubes. La gran sorpresa fue cuando incluso apareció la mega estrella Franck Ribéry a abogar por su trabada llegada a Colo Colo; con el emoji de brazo flectado y un corazón.

La relación entre Vidal y Ribéry data de cuando coincidieron en la escuadra alemana, pero rápidamente forjaron una amistad real. De hecho el King suele tratar al francés como “hermanito”, el epíteto con el que se refiere a sus verdaderos amigos, los más cercanos.

En la actualidad el fichaje del Rey Arturo por el Cacique está trabado y podría incluso caerse de no resolver el tema sobre la segunda evaluación médica. Blanco y Negro insiste con que Vidal no tiene nada que esconder y que debe realizársela, pero el jugador no quiere.

“Dos veces le pedimos a Vidal que fuera a una clínica particular. Y las dos veces se negó, porque dijo que solo se los haría en la Meds. Lo único que buscamos es una segunda opinión, porque le dijimos que también puede ir a Meds y ambos médicos emitirán un informe”, dijeron desde Blanco y Negro a El Mercurio.

