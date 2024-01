La vuelta de Arturo Vidal a Colo Colo se entrampó de manera dramática. Lo que antes parecía un hecho, hoy está complicado por la postura del bloque Vial en la dirigencia de Blanco y Negro, donde está poniendo bastante piedras en el camino para dar con un acuerdo.

Los informes son preocupantes, ya que apuntan que el bloque controlador de la mesa directiva de la concesionaria no está 100% de acuerdo con la vuelta del King. A tanto llegó esto, que están dispuestos a que de manera especial el jugador se haga sus exámenes médicos en la Clínica Santa María, con un especialista particular.

Según información entregada por ADN Radio, esto cayó como patada en la guata para el área médica del Cacique, donde incluso están analizando renunciar ante este conflicto abierto de la dirigencia con Arturo Vidal.

Cabe recordar que el staff de especialistas médicos de Colo Colo está liderado por Roberto Yáñez, quien desde hace años está vinculado al Cacique. Además, es el medico de la selección chilena, por lo que tiene conocimiento cabal del Rey Arturo.

Toda esta situación se produce con Daniel Morón con licencia médica y con Alfredo Stöhwing en Uruguay acompañando al plantel en la pretemporada. ¿Cómo se resolverá esto?

¿En qué van las negociaciones de Arturo Vidal con Colo Colo?

De momento la dirigencia de Blanco y Negro está dividida en esta vuelta del King al club que lo formó. Mientras el Bloque Vial, presidido por Alfredo Stöhwing, está poniendo trabas en la negociación, los bloques de Mosa y el CSD Colo Colo buscan que el acuerdo se firme a la brevedad.

Estos llamados bloques opositores en ByN la han pedido al propio jugador que tenga paciencia. Afortunadamente el aguante del jugador en esta pasada ha sido destacable, aunque claro, no se sabe a ciencia cierta si encontrará su límite en las próximas horas.

“Ahora vamos para atrás”, “no puedo hablar del tema, muchachos. Ya me tiene estresado” y “ni yo sabía que tenía tanta, tanta paciencia. Imagínate. Menos mal que tengo una persona que me tranquiliza. Si no, uff…estoy que los mando a la…”, fueron algunas de las declaraciones en torno al tema del King en su canal de Twitch.

Se espera que las próximas horas sean claves en estas negociaciones para que Vidal, en caso de estampar su firma, pueda comenzar los entrenamientos con el primer equipo albo. ¿Se sellará por fin el regreso del King?

