Colo Colo ya dejó en pasado su dolorosa derrota ante Coquimbo Unido del pasado domingo. Los albos deben rápidamente renovar energías y centrarse en su próximo partido ante Deportes Limache, duelo que deben ganar para comenzar a acercarse a los puestos de copas.

De cara a ese compromiso una delicada información golpeó al Cacique con la suspensión de Vicente Pizarro. El Vicho habría visto su quinta tarjera amarilla ante los piratas y por lo mismo estaba descartado para recibir a los tomateros en el Estadio Nacional.

Sin embargo, la información ha ido evolucionando con el correr de las horas, tratándose todo de un error de cálculo y un malentendido en torno a la figura del Vicho.

La verdad sobre la supuesta suspensión de Vicente Pizarro

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, el volante ante los piratas vio apenas su tercera tarjeta amarilla en lo que va de la Liga de Primera 2025. Antes Pizarro fue amonestado ante Ñublense por la undécima jornada y con Cobresal en la fecha 14.

Vicente Pizarro está habilitado para el Colo Colo vs Deportes Limache del próximo lunes en el Estadio Nacional. | Foto: Photosport.

Así las cosas, el canterano ni siquiera está en capilla pensando en el subsiguiente duelo de los albos. ¿Y por qué se pensó que estaba suspendido? Quizás porque vio su quinta amarilla del año en todas las competencias, ya que también fue amonestado en la Copa Libertadores y Copa Chile.

Con este panorama, se espera que Vicente Pizarro parta desde el arranque ante Deportes Limache. El Vicho ha sido titular en los tres partido con Fernando Ortiz en la banca e incluso en los dos últimos llevó la jineta de capitán.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Deportes Limache?

Albos y tomateros se verán las caras el lunes 27 de octubre en el Estadio Nacional. A falta de ser ratificado por la ANFP, el duelo pasaría de las 20:00 a las 18:00 horas en el recinto ñuñoíno.