Marcelo Barticciotto no solo supo quedar en la historia de Colo Colo como un jugador de época, sino que también como un entrenador que logró ganar un título nacional en el 2008. Fue en el Clausura, cuando tomó el desafío de reemplazar a un cuestionando Fernando Astengo en la banca alba.

El desafío era de palabras mayores, ya que el Cacique necesitaba campeonar para sanar las heridas que dejó el haber perdido el pentacampeonato en el primer semestre. Por lo mismo, el ídolo no tenía mucho margen de maniobra, ya que el bajar una estrella era una obligación.

Lamentablemente tras lograr ese objetivo la historia no terminó de la mejor manera. Barticciotto se fue por la puerta chica tras algunos problemas con referentes del plantel, algo que marcó al ex atacante, a tal punto de no disfrutar del todo esa experiencia como DT del Cacique.

Barticciotto y su brutal confesión como DT de Colo Colo

En su calidad de comentarista en F90 de ESPN el ídolo del Popular declaró que “cometí errores por la inexperiencia. Recién empezaba a dirigir. Me tocó ir a Colo Colo muy rápido, después de dirigir a sólo un equipo en Universidad de Concepción”.

Marcelo Barticciotto estuvo menos de un año como entrenador de Colo Colo. | Foto: Photosport.

“En Colo Colo no me permitía fracasar. Entonces, uno se pone una presión. Yo no podía no salir campeón con Colo Colo. No me lo hubiese permitido. Entonces no puedes vivir así, no disfrutas el camino”, agregó.

Cabe recordar que Marcelo Barticciotto dirigió en el Cacique un total de 28 partidos, donde logró diez triunfos, nueve empates y recibió nueve derrotas. Con los albos ganó el Clausura 2008, la que fue la estrella 28 del Popular en su historia.