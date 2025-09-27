Marcelo Pablo Barticciotto fue el nuevo invitado de “El Almanaque de Florete”, el programa de Paulo Flores que repasa toda la historia y la actualidad del deporte nacional. El ídolo de Colo Colo habló de todo: de su hijo Bruno, su visión sobre la administración de Aníbal Mosa e incluso de la posibilidad de volver a postularse a la presidencia del club albo.

El exjugador y ahora comentarista comenzó haciendo una dura crítica a la gestión de Aníbal Mosa, presidente de ByN, sobre quien señaló: “Me llevo bien con Mosa, pero ha cometido muchos errores al mando del club”.

Al respecto dio como ejemplo la forma en que se manejó la salida de Jorge Almirón y los problemas en el Estadio Monumental. Eso sí aclara: “Ahora nadie se salva en ese directorio porque de un lado proponen algo y del otro te lo bajan”, agregó, recordando los públicos conflictos que hay en la concesionaria alba.

Colo Colo en el futuro de Barticciotto: ¿Presidente o entrenador?

Uno de los puntos más destacados de la conversación fue el futuro de Barticciotto. El ex DT de los albos fue tajante al decir que no volverá a dirigir por la mala experiencia que tuvo: “Realmente lo pasé mal”, señaló. Eso sí, dejó abierta la puerta para un posible intento de ingreso a la dirigencia alba.

“No descarto más adelante volver a intentar ser Presidente de Colo Colo” , sin embargo, dejó en claro su descontento con el ambiente actual en el fútbol chileno:“Es algo que me llena, trabajar con la gente, pero con dirigentes de hoy no”, indicó.

Marcelo Barticciotto habló de todo en una nueva edición de “El Almanaque de Florete”.

En esta línea, el “7” recordó la quiebra de Colo Colo en 2002 y declaró su disconformidad por como ocurrió: “Sigo pensando que la Quiebra fue algo manejado y medio inventado por terceros que al final salieron beneficiados y comenzaron los empresarios y políticos a tener presencia en el fútbol”, sentenció.

El presente y futuro de su hijo Bruno

Marcelo también se dio el tiempo de hablar sobre su hijo, Bruno Barticciotto, actual jugador del Santos Laguna de México. Al respecto, el ex delantero comentó: “Estoy tranquilo con lo que veo de Bruno porque él lo está”.

Tras ello, aclaró las razones por las que su hijo no jugó por La Roja en la pasada fecha Eliminatoria, declarando que fue por una decisión técnica y no por una lesión, como se dijo: “Me molestó cuando se informó mal de que Bruno estaba lesionado y no fue así, Bruno no jugó por decisión técnica, lo demás fue mal informado por un periodista”, sentenció.

Finalmente, se mostró optimista sobre el futuro de este, afirmando: “Creo que su carrera va en ascenso y puede perfectamente llegar a Europa”.

Marcelo se mostró optimista sobre el futuro de Bruno Barticciotto en el fútbol mundial. (Foto: Manuel Guadarrama/Getty Images)

Barticciotto revela “pedido” de los jugadores de Boca el 91

El argentino recordó una vez más uno de los partidos más importantes en la historia de Colo Colo, la icónica semifinal de Copa Libertadores de 1991 ante Boca Juniors. Al respecto, Barticciotto reveló una insólita conversación que tuvo con los jugadores argentinos.

“Los jugadores de Boca me decían en cancha ese día danos la pasada si vos eres argentino, baja las revoluciones si te debes a nuestra patria, no a estos chilenos hijos de pu**” señaló entre risas.

Revisa la entrevista completa a Marcelo Barticciotto, a continuación: