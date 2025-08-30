Resta solo un día para que Colo Colo y Universidad de Chile se vean las caras en el Superclásico 198 del fútbol chileno, un duelo donde el Cacique necesita ganar a como de lugar para comenzar a revertir una temporada que ha sido para el olvido.

Y es que los albos a duras penas se sostienen en la zona media de esta Liga de Primera 2025. El equipo de la dupla interina de Hugo González con Luis Pérez es décimo con 28 puntos y por ahora está fuera de los puestos de copas internacionales.

Por lo mismo, para este crucial encuentro el popular requiere más que nunca del apoyo de sus hinchas, quienes a pesar de lo lamentable que ha sido este año, por lo menos para este duelo ante los azules han respondido de la mejor manera.

La buena noticia que nos hinchas albos le dan al Cacique

Esto lo decimos porque al momento de que se está escribiendo esta nota ya no quedan entradas disponibles en la plataforma PuntoTicket. Así las cosas, el Estadio Monumental será una caldera de 42 mil colocolinos para este duelo ante los azules.

El Estadio Monumental estará a su máxima capacidad para el Colo Colo vs Universidad de Chile de este domingo 31 de agosto. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que en un principio la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana solo autorizó 38 mil espectadores para este domingo. Sin embargo, esa cifra subió a 42 mil luego que Colo Colo cumpliera con una serie de exigencias.

Ahora queda esperar si el Cacique está a la altura de esta importante brega ante un clásico rival, sobre todo si considerando que los albos solo saben de derrotas en los tres derbis que han jugando en este año.

¿Cuándo se juega el Superclásico 198 entre Colo Colo y U de Chile?

Albos y azules se verán las caras este domingo 31 de agosto desde las 15:00 en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.