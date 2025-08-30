El referente de U. de Chile que ningunea a Vicente Pizarro: “¿Sobresale?”

Solo quedan horas para el Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile en el Monumental. Este domingo 31 de agosto, a las 15:00 horas, albos y azules se encontrarán en el partido más claiente de la fecha 22 de la Liga de Primera.

Ambos equipos tienen necesidades: el Cacique quiere terminar su mala racha de cinco partidos sin ganar y acercarse a zona de clasificación internacional, mientras que el Bulla busca recuperarse de lo sucedido en la Copa Sudamericana y también seguir soñando con el título nacional.

Para buscar los tres puntos, la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez apostarán por un poblado mediocampo contra la U. Al centro de la cancha aparecen Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez y Arturo Vidal para contrarrestar lo presentado por los azules.

En ESPN analizaron lo que presentará Colo Colo y, al momento de referirse al Vicho, Rafael Olarra tuvo una dura apreciación. “Vicente Pizarro sobresale… ¿De verdad sobresale? Es un jugador correcto, pero no sobresale. Seamos honestos”, le dijo a sus compañeros de panel.

El ninguneo de Rafael Olarra a Vicente Pizarro en Colo Colo

El exfutbolista de U. de Chile mencionó que en realidad Colo Colo necesita “un jugador que aparezca, que sea preponderante, no está jugando a nada en ese mediocampo“.

Ante el Bulla, el Cacique irá con Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez, Arturo Vidal; Lucas Cepeda y Javier Correa.