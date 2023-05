Gabriel Costa fue unas de las bajas importantes que tuvo Colo Colo al término de la temporada 2022. El atacante fue figura en el equipo de Gustavo Quinteros que terminó siendo campeón y uno de los que, en un principio, iba a seguir en el club pensando en este 2023.

Sin embargo y para sorpresa de varios, el uruguayo nacionalizado peruano optó por armar las maletas y partir a Alianza Lima, en una decisión que detalló en charla con ADN Radio en esta jornada.

“Fueron cuatro años muy lindos en Colo Colo, obviamente con altibajos, pero siempre intentando dar lo mejor para el club. Traté de entregarme al máximo y me fui tranquilo, porque di todo por el equipo”, partió diciendo Costa.

En ese sentido, el atacante sostuvo que “muchas veces el futbolista necesita algo extra para dar ese máximo y por ahí en Perú me lo dieron. No fue una decisión fácil dejar Colo Colo y partir a Alianza Lima (…) Estuve cuatro años y me sentía útil, por lo que quizás por ahí esperaba un gesto extra. Claro, esto es un negocio, pero necesitaba un respaldo para poder quedarme. Me vine a un lugar donde me conocían y quieren, donde me hicieron sentir eso”.

“La crítica de la gente no la tomo en cuenta a la hora de tomar una decisión, pero la dirigencia es parte del equipo. Fui un jugador importante con Gustavo Quinteros y por ahí no sentí lo mismo por parte de la dirigencia”, detalló Costa.

Para cerrar, el peruano descartó que Universidad de Chile buscara quedarse con sus servicios a inicios de año, dejando en claro que “nunca me llegó una propuesta de la U. Fue humo. Siempre tuve en mente la propuesta de Colo Colo y siempre quise quedarme ahí. Nunca me llamó nadie”.

Costa acaba de coronarse campeón del Apertura peruano con Alianza Lima, jugando once partidos de los 16 que lleva su equipo en el torneo, anotando cuatro goles y entregando dos asistencias.